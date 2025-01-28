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Блины на молоке больше не готовим — берем 50 гр "секретного" продукта и получаем вкуснятину, которую сметут со стола

Блины на молоке больше не готовим — берем 50 гр "секретного" продукта и получаем вкуснятину, которую сметут со столаФото из архива "Про Города"

Многие хозяйки считают, что блинчики можно готовить только на молоке. Однако это далеко не единственный способ.

Сегодня мы представляем вам интересный рецепт блинов, в котором вместо молока используется сметана. Необходимое её количество совсем невелико.

Блинчики с добавлением этого "секретного" ингредиента получаются невероятно аппетитными — мягкими и ароматными. Ваши близкие по достоинству оценят их вкус.

Процесс приготовления прост. В миске смешайте 1 яйцо, щепотку соли, 2 столовые ложки сахара и 50 грамм сметаны.

Затем возьмите 1 стакан теплой воды и растворите в нём щепотку соды. Добавьте эту смесь в миску с другими ингредиентами.

Добавьте 5 столовых ложек муки и 1 столовую ложку растительного масла. Перемешивайте тесто до однородности.

Нагрейте сковороду и приступайте к выпеканию блинов, как обычно, пишет hibiny.ru.

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