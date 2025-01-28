Блины на молоке больше не готовим — берем 50 гр "секретного" продукта и получаем вкуснятину, которую сметут со стола
- 17:03 28 января
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- Служба новостей
Многие хозяйки считают, что блинчики можно готовить только на молоке. Однако это далеко не единственный способ.
Сегодня мы представляем вам интересный рецепт блинов, в котором вместо молока используется сметана. Необходимое её количество совсем невелико.
Блинчики с добавлением этого "секретного" ингредиента получаются невероятно аппетитными — мягкими и ароматными. Ваши близкие по достоинству оценят их вкус.
Процесс приготовления прост. В миске смешайте 1 яйцо, щепотку соли, 2 столовые ложки сахара и 50 грамм сметаны.
Затем возьмите 1 стакан теплой воды и растворите в нём щепотку соды. Добавьте эту смесь в миску с другими ингредиентами.
Добавьте 5 столовых ложек муки и 1 столовую ложку растительного масла. Перемешивайте тесто до однородности.
Нагрейте сковороду и приступайте к выпеканию блинов, как обычно, пишет hibiny.ru.