Рискуете оказаться в рядах двоечников: школьники решают за 5 секунд, а 80% взрослых не могут вовсе

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Если не хотите ударить в грязь лицом, хорошенько подумайте, прежде чем давать ответ на этот пример. Задание достаточно сложное, так что быстро с ним могут справиться только хорошисты и отличники. Интересно, среди кого окажетесь вы? Пример

48:3(2+2)+10:5=?

Итак, вы серьезно рискуете оказаться в рядах двоечников, если попадете в математическую «ловушку» и в итоге дадите неправильный ответ. Если за школьной партой вы не только писали записочки друзьям и болтали с соседом, то наверняка вспомните главные правила математики. Если справитесь с задачей, можете собой гордиться!

Правильный ответ для самоконтроля

Итак, что же здесь на самом деле происходит? Пример состоит из нескольких математических операций. На первых этапах нужно учитывать правила приоритетности действий: сначала выполняются вычисления в скобках, затем умножение и деление, и, наконец, сложение и вычитание.

Решение начинаем с того, что в скобках у нас (2+2), то есть 4. Получаем следующую запись:

48:3×4+10:5.

Дальше действуем по порядку: сначала делим 48 на 3, получаем 16. Теперь задача превращается в:

16×4+10:5.

Затем умножаем 16 на 4, получаем 64. У нас остается:

64+10:5.

Теперь делим 10 на 5, что дает 2. Итак, финал:

64 + 2 = 66.

Таким образом, ответ на задачу — 66.

Эта задача на самом очень простая, разумеется, если помнить о правилах порядка выполнения действий. В любом случае, если вы справились — поздравляем! Возможно, вы действительно потомок Евклида.