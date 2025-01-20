В "Запорожце" известного российского актера Гоши Куценко нашли тело женщины

В Москве в автомобиле марки "Запорожец", принадлежащем актёру Гоше Куценко, было обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает РБК.

Как уточняет издание, женщина в возрасте примерно 30-35 лет была найдена в машине на Кутузовском проспекте. Прокуратура Москвы сообщила о найденной жертве и заведении уголовного дела по статье об убийстве. Задержан подозреваемый — мужчина 1994 года рождения.

По информации следствия, в состоянии алкогольного опьянения, он нанёс не менее 12 ножевых ударов потерпевшей, после чего попытался скрыть преступление, переместив тело в автомобиль, пояснили в Следственном комитете. Задержанный признал свою вину, и следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

В это время Куценко находится на съёмках в Ессентуках, сообщает "Комсомольская правда — Северный Кавказ".

Ранее актёр упоминал, что приобрёл голубой "Запорожец" в память о родном Запорожье. Он также планировал преобразовать машину в "репликар" и заняться созданием автомобилей-иллюзий с современными техническими характеристиками внутри.

Гоша Куценко лично прокомментировал ситуацию: