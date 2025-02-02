В Коми объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные снегопады
- 17:30 2 февраля
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- Служба новостей
По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, с 18:00 2 февраля до 6:00 3 февраля в крайних южных районах (Прилузский, Сысольский, Койгородский) ожидается сильный снег (6 мм и более), местами с ухудшением видимости до 1000 м.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.
Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то необходимо приготовиться к отключению электроэнергии.
Родителям провести беседы с детьми по действиям во время снегопада.
Пешеходам рекомендуем быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей.
В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки. Если ехать необходимо, то перед выездом проверить заряд батареи сотового телефона. Быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101 или 112;
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.