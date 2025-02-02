В Коми объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные снегопады

Фото из архива "Про Города"

По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, с 18:00 2 февраля до 6:00 3 февраля в крайних южных районах (Прилузский, Сысольский, Койгородский) ожидается сильный снег (6 мм и более), местами с ухудшением видимости до 1000 м. Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.

Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то необходимо приготовиться к отключению электроэнергии.

Родителям провести беседы с детьми по действиям во время снегопада.

Пешеходам рекомендуем быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей.

В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки. Если ехать необходимо, то перед выездом проверить заряд батареи сотового телефона. Быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101 или 112;