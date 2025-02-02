14% сыктывкарцев изменили планы на отпуск из-за экологической катастрофы в Черном море
- 11:45 2 февраля
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- Служба новостей
Большинство жителей Сыктывкара, планировавших отдых на Черном море, усомнились в возможности поездки. Согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob среди работающих городских жителей, экологическая катастрофа, вызванная разливом мазута с танкеров, терпящих крушение в Черном море, может повлиять на курортный сезон.
SuperJob выяснил, как это событие отразилось на планах сыктывкарцев. По результатам, 21% работающих горожан в этом году собирались посетить Черноморское побережье России. Однако, 14% из них выразили сомнение в осуществлении своих планов из-за экологической ситуации, и лишь 3% твердо намерены отправиться на море, несмотря ни на что, поскольку у них там живут родители.
В этом году отдых на Черном море чаще планировали мужчины (22%) по сравнению с женщинами (17%). Однако, из-за ситуации, вероятно откажутся от поездки 16% мужчин и 12% женщин.
Возраста от 35 до 45 лет были особенно заинтересованы в отдыхе на Черноморском побережье – 30% из них планировали поездку, но 25% из этого числа теперь не уверены в её возможности.
Семьи с детьми, по сравнению с бездетными парами, более активно планировали отдых на Черном море (22% против 15%). В настоящее время 16% семей с детьми и 13% бездетных семей находятся в раздумьях о месте проведения отпуска.