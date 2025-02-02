14% сыктывкарцев изменили планы на отпуск из-за экологической катастрофы в Черном море

Большинство жителей Сыктывкара, планировавших отдых на Черном море, усомнились в возможности поездки. Согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob среди работающих городских жителей, экологическая катастрофа, вызванная разливом мазута с танкеров, терпящих крушение в Черном море, может повлиять на курортный сезон.

SuperJob выяснил, как это событие отразилось на планах сыктывкарцев. По результатам, 21% работающих горожан в этом году собирались посетить Черноморское побережье России. Однако, 14% из них выразили сомнение в осуществлении своих планов из-за экологической ситуации, и лишь 3% твердо намерены отправиться на море, несмотря ни на что, поскольку у них там живут родители.