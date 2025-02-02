Жительница Коми девять месяцев не могла получить зарплату

В поселке Югыдъяг Усть-Куломского района разразился громкий конфликт, связанный с задержкой заработной платы. Местная жительница, работавшая продавцом в ООО «Усть-Немторг», обратилась за помощью в прокуратуру Республики Коми после того, как все попытки получить свой честно заработанный доход оказались безуспешными. Прокурор республики лично принял обращение женщины и немедленно организовал проверку обстоятельств дела.

Расследование показало, что руководство компании на протяжении длительного времени — с ноября предыдущего года до середины лета 2024-го — уклонялось от выплаты зарплаты своей сотруднице. Даже после прекращения трудовых отношений женщина не получила причитающуюся ей сумму, которая к моменту увольнения составила более 150 тысяч рублей.