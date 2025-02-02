Жительница Коми девять месяцев не могла получить зарплату
- 22:45 2 февраля
- 16+
- Служба новостей
В поселке Югыдъяг Усть-Куломского района разразился громкий конфликт, связанный с задержкой заработной платы. Местная жительница, работавшая продавцом в ООО «Усть-Немторг», обратилась за помощью в прокуратуру Республики Коми после того, как все попытки получить свой честно заработанный доход оказались безуспешными. Прокурор республики лично принял обращение женщины и немедленно организовал проверку обстоятельств дела.
Расследование показало, что руководство компании на протяжении длительного времени — с ноября предыдущего года до середины лета 2024-го — уклонялось от выплаты зарплаты своей сотруднице. Даже после прекращения трудовых отношений женщина не получила причитающуюся ей сумму, которая к моменту увольнения составила более 150 тысяч рублей.
Прокуратура незамедлительно направила собранные материалы в следственные органы. По результатам проверки следственный отдел Усть-Куломского района СУ СКР по Республике Коми возбудил уголовное дело по статье 145.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев. Ход расследования находится под строгим контролем районной прокуратуры, что подчеркивает важность этого дела для общества.
Параллельно с уголовным делом прокуратура подала иск в суд, требуя взыскать с работодателя долг по зарплате, а также компенсацию за нарушение трудовых прав сотрудницы. Вопрос рассматривается в судебном порядке, вызывая повышенный интерес среди местных жителей. Прокуратура Республики Коми продолжает держать ситуацию на контроле и информировать граждан о развитии событий, подтверждая свою позицию в защиту прав трудящихся.