Подвесные кресла ручной работы: неординарный и практичный подарок для друзей и близких

Ищете оригинальный подарок для родных и друзей, который будет радовать не только своей эстетичностью, но и практичностью? Тогда обратите внимание на подвесное кресло от студии макраме “Маргарита” в Сыктывкаре. Оно станет отличным подарком на Новый год и не только.



Такое кресло будет красиво смотреться на даче, а также в квартире – в комнате или на лоджии. Оно станет прекрасным дополнением к любому интерьеру.



Расположить его можно в любой комнате:

– в гостиной, чтобы удивлять гостей необычным элементом интерьера;

– в спальне, где оно станет вашим любимым местом для чтения книг перед сном;

– в детской, где оно будет из любленным уголком у самых маленьких членов семьи.



Изделия плетут вручную. Для их изготовления используют специальный полиэфирный гамаковый шнур с сердечником.



Материал имеет ряд преимуществ:

– благодаря статическому сердечнику шнур не растягивается, что позволит креслу сохранять форму даже при большой и регулярной нагрузке;

– не теряет своих качеств со временем;

– не выгорает на солнце и не боится влаги, поэтому подходит для использования на улице;

– особая прочность и стабильность. Кресло из такого шнура выдерживает нагрузку до 150 кг;

– широкая цветовая палитра позволяет подобрать материал под любой интерьер;

– более низкая стоимость по сравнению с веревками из хлопка.



Поверх каркаса кладут мягкие подушки из велюра, которые сделают кресло удобным и комфортным. Наполнитель – холлофайбер (синтешар). Также возможно выполнение из другой ткани. А за дополнительную стоимость можно добавить маленькие подушки или балдахин.



Кресло можно подвесить к потолку любого типа. Главное – правильно подобрать крепление. Оно также крепится и к стене при помощи специальной конструкции, или на специальную стойку, которая устанавливается на пол.



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Возможна отправка в другой город. Доставку оплачивает покупатель.



