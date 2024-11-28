Конец года приносит с собой особую атмосферу. Это время наполнено ожиданием волшебства, чуда и грядущих перемен. А выбор подарков к Новому году становится настоящим ритуалом для многих людей. Ведь так хочется порадовать близких чем-то особенным, что будет напоминать о заботе и тепле. Варианты подарков могут быть самыми разными: от уютных свитеров и ароматных свечей до уникальных предметов интерьера и ярких впечатлений – например, билет в театр или сертификат в салон красоты. Главное, чтобы подарок соответствовал вкусам и интересам получателя. Не стоит забывать и о приятных мелочах. Например, милой открытке с искренними пожеланиями, которая придаст ценность даже самому скромному презенту. Также выбор подарков приносит радость не только получателю, но и тем, кто их выбирает. Не забывайте о том, что лучше позаботиться о них заранее, не откладывая на последний момент. Ведь без лишней суеты и стресса вы сможете выбрать что-то действительно ценное и нужное.
Подвесные кресла ручной работы: неординарный и практичный подарок для друзей и близких
Ищете оригинальный подарок для родных и друзей, который будет радовать не только своей эстетичностью, но и практичностью? Тогда обратите внимание на подвесное кресло от студии макраме “Маргарита” в Сыктывкаре. Оно станет отличным подарком на Новый год и не только.
Такое кресло будет красиво смотреться на даче, а также в квартире – в комнате или на лоджии. Оно станет прекрасным дополнением к любому интерьеру.
Расположить его можно в любой комнате: – в гостиной, чтобы удивлять гостей необычным элементом интерьера; – в спальне, где оно станет вашим любимым местом для чтения книг перед сном; – в детской, где оно будет из любленным уголком у самых маленьких членов семьи.
Изделия плетут вручную. Для их изготовления используют специальный полиэфирный гамаковый шнур с сердечником.
Материал имеет ряд преимуществ: – благодаря статическому сердечнику шнур не растягивается, что позволит креслу сохранять форму даже при большой и регулярной нагрузке; – не теряет своих качеств со временем; – не выгорает на солнце и не боится влаги, поэтому подходит для использования на улице; – особая прочность и стабильность. Кресло из такого шнура выдерживает нагрузку до 150 кг; – широкая цветовая палитра позволяет подобрать материал под любой интерьер; – более низкая стоимость по сравнению с веревками из хлопка.
Поверх каркаса кладут мягкие подушки из велюра, которые сделают кресло удобным и комфортным. Наполнитель – холлофайбер (синтешар). Также возможно выполнение из другой ткани. А за дополнительную стоимость можно добавить маленькие подушки или балдахин.
Кресло можно подвесить к потолку любого типа. Главное – правильно подобрать крепление. Оно также крепится и к стене при помощи специальной конструкции, или на специальную стойку, которая устанавливается на пол.
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Подарки на Новый год от магазина “Галатея”: вкусы Кавказа на вашем столе
Новый год — это время подарков, тепла и, конечно же, праздничного стола. Когда речь идет о кулинарных изысках, почему бы не добавить немного экзотики и не побаловать себя и близких чем-то особенным? Магазин “Галатея”, а именно отдел “Дары Кавказа”, предлагает вам уникальные армянские блюда, которые не только порадуют вас отличным вкусом, но и станут прекрасным подарком для родных и друзей.
В “Дарах Кавказа” вы найдете множество блюд армянской кухни, которые украсят ваш новогодний стол. Хотите добавить пикантности в салаты или закуски? Вяленые помидоры и баклажаны — то, что нужно. Эти продукты не только обладают насыщенным вкусом, но и прекрасно сочетаются с сырами, мясом и зеленью, добавляя яркие акценты в любое блюдо.
Любители ароматных и полезных продуктов оценят черемшу — дикий лук с неповторимым вкусом и легкой пикантностью. Этот ингредиент — находка для любителей необычных сочетаний и ярких акцентов на столе. Черемша станет прекрасной самостоятельной закуской или дополнением к мясным блюдам.
А что может быть лучше, чем порадовать близких традиционными восточными сладостями? В магазине “Галатея” можно купить пахлаву, чурчхелу, лукум и многое другое. Их нежные ароматы и сладкие акценты привнесут в ваш дом атмосферу праздника и уюта.
Все эти продукты создадут атмосферу армянского гостеприимства, которое невозможно не оценить. Праздничные угощения от магазина “Галатея” позволят вам не только разнообразить меню, но и преподнести необычные подарки родным и друзьям, которые будут удивлены выбором.
Не упустите шанс привнести немного кавказского колорита в новогоднее празднование. Подарите близким деликатесы, которые станут ярким воспоминанием в начале нового года.
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►Адрес в Сыктывкаре: улица Ленина, 82.
Дизайнерская футболка с ручной вышивкой – уникальный подарок для современных девушек
Когда приходит пора покупать подарки на Новый год, многие теряются в выборе. Ведь так хочется, чтобы презент был волшебным и запоминающимся.
В магазине-мастерской Brilliance вы найдете как раз такие вещи. Бренд, основанный в Сыктывкаре, предлагает дизайнерские футболки и свитшоты с принтами и ручной вышивкой. Комфортная и приятная к телу одежда из натурального хлопка подойдет для любого случая и украсит гардероб современной девушки. А также станет отличным подарком на Новый год.
На создание вышивки уходит много часов работы. Поэтому футболки заряжены энергией любви и творчества. В магазине-мастерской вы можете примерить понравившееся изделие, убедиться в качестве материала и вышивки, а также заказать свой дизайн.
Преимущества одежды от Brilliance: – гипоаллергенна, так как шьется из мягкого хлопкового трикотажа; – широкий размерный ряд от 42 до 62 позволит подобрать вещь на любую фигуру; – не деформируется после стирки; – качественный принт устойчив к многократным стиркам; – ручная вышивка блестит и переливается, притягивая внимание окружающих.
До конца декабря 2024 года действует акция для подписчиков группы Brilliance в ВК. Вы можете приобрести две футболки из каталога за 5000 рублей. Не распространяется на изделия под заказ.
►Адрес в Сыктывкаре: ТЦ "Северный рай", улица Карла Маркса, 192, 2 этаж, левое крыло. График работы: 12:00-20:00 в будние дни. Суббота, воскресенье – выходные. ☎Телефон: 8(909)126-22-54.
Подарок, который запомнится надолго: путешествие на авиасимуляторе от “Аэротренинг Сыктывкар”
Новый год — время чудес, исполнения желаний и неожиданных подарков. В череде стандартных идей для презентов часто бывает сложно найти что-то действительно уникальное и незабываемое. А что, если вместо привычных вещей подарить эмоции, мечту и возможность почувствовать себя пилотом настоящего самолета Cessna-172? Именно такую идею предлагает “Аэротренинг Сыктывкар”.
Сертификат на сеанс в авиасимуляторе — это не просто подарок, это билет в мир бескрайних небес. Вы сможете сесть за штурвал профессионального тренажера и отправиться в виртуальное путешествие в любую точку планеты. Хотите увидеть Париж с высоты? Или полюбоваться закатом над Нью-Йорком? Благодаря современным технологиям вы буквально перенесетесь в любой выбранный уголок Земли.
Главная фишка “Аэротренинг Сыктывкар” — профессионализм. Настоящие пилоты с многолетним опытом помогут вам освоить искусство управления самолетом, расскажут о тонкостях авиации и проведут вас через все этапы полета. Это не просто развлечение, а полное погружение в атмосферу настоящих авиаперелетов, где все выглядит и ощущается максимально реалистично. Такой подарок подойдет многим: мечтателям, которые всегда хотели стать пилотами, любителям путешествий, которые пока не могут отправиться в путь, и даже тем, кто боится летать. Это шанс превратить страх в увлекательное приключение. А главное – впечатления от этого опыта останутся с вами навсегда.
Подумайте, как удивятся ваши близкие, когда вместо обычного подарка они получат возможность испытать захватывающие ощущения от полета! Закажите сертификат прямо сейчас, позвонив по телефону 72-10-30. Узнайте больше на сайте. Следите за новостями и акциями в группе ВКонтакте.
Пусть ваш подарок станет началом незабываемого путешествия!
► Адрес в Сыктывкаре: улица Морозова, 43/1.
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Подарки, которые согреют душу и сделают Новый год вкуснее: идеи от “Папа Казан”
Новый год — это не только елка, гирлянды и шампанское под бой курантов. Это, конечно, и праздничные угощения для друзей и близких. Почему бы не встретить год ароматным пловом, сочным шашлыком или копченостями, приготовленными своими руками? В магазине “Папа Казан” знают, как создать незабываемые моменты. И предлагают подарки, которые станут настоящим открытием для любителей вкусной еды и отдыха на природе.
В “Папа Казан” есть все для тех, кто ценит кулинарные традиции и любит собирать компанию за большим столом. Узбекские казаны для плова, тандыры, мангалы, гриль-комплексы, саджи и аксессуары — все это поможет воплотить гастрономические фантазии в реальность. Такие подарки станут находкой для хозяев загородных домов, любителей пикников и тех, кто любит радовать близких кулинарными шедеврами.
Приятным подарком станут расписные узбекские блюда — это практично и красиво. Или же подарочный набор шампуров, который украсит праздничный стол. А для тех, кто любит удивлять, “Папа Казан” предлагает афганские казаны и коптильни. Это не только функционально, но и необычно. Они отлично подойдут для гурманов, которые любят пробовать новое и удивлять гостей.
Товары можно заказать с доставкой по всей России, что делает их доступными для тех, кто живет в другом городе. А если вы теряетесь в выборе, загляните в группу магазина ВКонтакте. Там вы найдете подробные описания, советы и идеи для подарка. Вам помогут подобрать что-то особенное, чтобы порадовать даже самого взыскательного адресата.
Подарите близким возможность создавать теплую атмосферу и объединять за столом дорогих сердцу людей. Вместе с “Папа Казан” вы превратите праздник в настоящее гастрономическое приключение, которое запомнится на весь год.
► Адрес в Сыктывкаре: Сысольское шоссе, 29/14. ☎Телефон, WhatsApp: 8(958)111-30-60.
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Уникальные подарки и оформление дома: “Флора дизайн” внесет эстетики в главный праздник
Декабрь традиционно становится месяцем поиска подарков. Что подарить человеку, у которого все есть? Ответ — красоту и эстетику. Приходите в сеть салонов "Флора дизайн". Они создают удивительные подарки из живых цветов и имитации, а также помогут оформить свои дома, офисы и мероприятия со вкусом и душой.
Для подарков, уюта и фотосессий “Флора дизайн” предлагает: — свежую срезку живых цветов из разных уголков мира для красивых букетов дорогим и любимым; — реалистичную имитацию цветов и растений, которая будет радовать глаз долгие годы; — удивительные цветочные композиции в багетах, корзинках, горшках, вазах или кашпо; — корзины, коробки всех форм и размеров, разнообразная упаковка и открытки для составления шедевральных подарков; — посуду, фигурки, свечи, вазы и текстиль для создания красоты и уюта в дома.
Также мастера составят букеты и композиции из живых и искусственных растений под ваш интерьер.Стильно украсят пространство и мероприятие цветами и зеленью. Подарки оформят в дизайнерскую упаковку, чтобы вы могли поздравить близких с особым вкусом. . К волшебному празднику во “Флоре дизайн” вы сможете приобрести новогодние подарки и сувениры, елочные украшения и гирлянды, заказать натуральные или декоративные композиции и букеты, подобрать подарочные коробки, открытки и многое другое.
Приходите в салоны "Флора дизайн", чтобы окунуться в мир красоты, и забирайте с собой его частичку. Мы ждем вас!
Действует доставка цветов домой или в офис
► Адреса в Сыктывкаре: улица Куратова, 35 (магазин декора и искусственных цветов премиум класса); улица. Первомайская, 29 (салон живых цветов и декора). ☎Телефон, 8(904)201-85-55.
Отметить Новый год можно по-разному, все зависит от личных предпочтений и бюджета. Вариантов множество: от ресторанов до гостевых домов.
Многие предпочитают встречать Новый год и отдыхать на каникулах дома, в кругу семьи и близких друзей. Это уютный и спокойный вариант. Для тех, кто предпочитает более активный отдых, подойдут рестораны или клубы. Там обычно устраиваются тематические вечеринки с музыкой, танцами и фейерверком на открытом воздухе. Центры семейного отдыха предлагают множество интересных активностей, которые увлекут и детей, и взрослых. Если хочется сменить обстановку, можно отправиться в путешествие. При этом не обязательно уезжать слишком далеко. Многие гостевые дома располагаются в пригороде и даже в городской черте, что делает дорогу быстрой и удобной.
Вне зависимости от места, главное — чувствовать радость и волшебство праздника в окружении близких людей.
Празднуйте сейчас – платите потом: с игровым центром “Пандик” не придется откладывать торжество на долгие месяцы
Но это еще не все. Также действуют специальные скидки для определенных категорий граждан и беспроцентная рассрочка на 6 месяцев. Вы можете наслаждаться весельем без лишних забот и необходимости копить деньги в течение нескольких месяцев.
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►Адрес в Сыктывкаре: улица Морозова, 102. ☎Телефон: 8(991)063-99-96
Новогодние праздники не за горами. Если вы еще не придумали, как провести время с пользой, то игровой центр “Пандик” станет отличным местом для интересного времяпрепровождения.
Центр предлагает множество увлекательных активностей от погружения в виртуальную реальность до мероприятий с профессиональными аниматорами, которые сделают ваш праздник незабываемым.
Если вы любите отдыхать с семьей или компанией друзей, то в центре также есть все условия для этого. Кинозал, банкетный и танцевальный залы оборудованы всем необходимым для незабываемого веселья. Там есть караоке, X-box, VR-шлемы, неоновая подсветка, проектор для просмотра кино и мультфильмов, акустическая система. Также есть зона с чайником и питьевой водой. С собой можно приносить еду и напитки, чтобы сделать отдых еще приятнее.
Для школьников и воспитанников детских садов в центре “Пандик” организуют новогодние программы со сказочными персонажами, которые можно посетить группой. А для детей постарше – “Научное шоу”.
Активный отдых
Активный отдых
Активный отдых на свежем воздухе зимой – это отличная возможность насладиться красотой природы и поддержать физическую форму. Это время года предлагает массу развлечений на любой вкус от катания на лыжах и коньках до зимних походов в лес и прогулок на снегоходах. Строительство снежных крепостей и снеговиков также доставляют массу удовольствия как детям, так и взрослым. Но чтобы отдых был в радость, стоит позаботиться о выборе подходящей одежды и снаряжения, и не экономить на нем. Следует выбирать теплую и дышащую экипировку, чтобы обеспечить комфортное времяпрепровождение на улице в любую погоду.
Но даже если вы предпочитаете уличным забавам отдых в теплом помещении, то рынок готов предложить массу разнообразных активностей. Например, можно сходить с друзьями на квест, в центр виртуальной реальности, или устроить вечеринку в караоке-клубе.
Для любителей увлекательных приключений и острых ощущений: где в Сыктывкаре проводят классные квесты
В квест-комнате Lost в Сыктывкаре можно почувствовать себя героем остросюжетного фильма. У вас всего один час на то, чтобы выбраться из запертого помещения. Внимательно осматривайте каждую комнату, чтобы найти то, что поможет на пути к свободе. Будьте осторожны: за вами следят! За каждым поворотом и в каждом темном углу может кто-то скрываться. Вам придется использовать все свои умения. Где-то предстоит хорошенько подумать, чтобы раздобыть ключ от нужной двери.
Приключение или хоррор – решать вам, а команда комнаты Lost постарается сделать все возможное, чтобы ваше путешествие в нереальный мир ощущалось как можно более настоящим.
В комнате Lost есть квесты для детей и взрослых. Все они проходят с участием актеров.
Также есть комната отдыха, где можно посидеть компанией после квеста или отметить день рождения с друзьями. Именинникам предоставляется скидка.
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►Адрес в Сыктывкаре: Покровский бульвар, 8. График работы: ежедневно с 10:30 до 22:00 (по предварительной записи). ☎Телефон: 8(922)599-82-22.
Снежные забавы для всей семьи: где в Сыктывкаре купить инвентарь для зимних игр и прогулок
Зима приносит с собой множество забав для детей и взрослых. Когда улицы покрываются пушистым снегом, начинается время веселых игр и развлечений. Катание на лыжах, коньках или с горки на ватрушках – это время года предлагает массу увлекательных активностей на выбор. Где купить все необходимое для этого?
Магазин Toys предлагает широких выбор детского инвентаря для активного отдыха на свежем воздухе.
У них вы найдете коньки всех размеров. Катание на ледовом катке – не только веселое, но и полезное занятие. Дети учатся держать равновесие. У них развивается координация и способность управлять мышцами и телом. Укрепляются дыхательная и сердечно-сосудистая системы. И, конечно, скольжение по гладкому льду приносит массу удовольствия.
Также в Toys представлены лыжи для тех, кто только делает первые шаги в спорт, и более профессиональные варианты. Помимо этого есть все необходимые сопутствующие аксессуары.
В магазине Toys можно приобрести санки и снегокаты, ватрушки и ледянки. Катание с горки – одно из самых любимых занятий ребят. Это бодрое времяпровождение приносит море радости и не требует особых навыков. А для самых маленьких, кто пока не дорос до больших горок, есть санки-коляски с выкатными колесами.
Но не только дети любят предаваться веселью зимой на открытом воздухе. В магазине Forward взрослые найдут широкий ассортимент лыж и зимних велосипедов, а также всех необходимых аксессуаров для комфортного активного отдыха.
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Магазин Forward: - улица Ветеранов, 12.
☎Телефон: 8 (8212) 22-50-05.
►Адрес в Сыктывкаре: Магазин Toys: – улица Гаражная, 25; – улица Ленина, 27; – улица Чкалова, 45/1. ☎Телефон: 8 (8212) 20-39-41.
Новогодняя детоксикация: сделайте шаг ко внутреннему покою и физическому совершенствованию с йога-центром “Лотос”
Новогодние праздники – это не только время для веселья и пышного застолья, но и для того, чтобы заняться своим здоровьем и физической формой.
Если вы хотите провести зимние каникулы активно, с пользой, и быть в ресурсе несмотря на новогоднюю суету, то вам стоит посетить занятия в йога-центре “Лотос”. Они помогут вам обрести красивую фигуру, хорошее настроение и самочувствие.
В центре вы найдете занятия на любой вкус: йога, занятия для спины, растяжка, фитнес, аэро-йога в специальных гамаках. В “Лотосе” проводят медитации, углубленные семинары по направлениям анатомии движения, вокальные мастер-классы от солистки группы "Мамакам" из Москвы и другие интересные мероприятия.
С полным расписанием можно ознакомиться в группе ВКонтакте.
В йога-центре "Лотос” ждут вас не только на новогодних праздниках, но и в любое другое время.
Если вы посещаете центр впервые, стоимость пробного занятия составит всего 199 рублей.
Запись обязательна. Количество мест ограничено.
Записаться можно: – онлайн, заполнив удобную форму на сайте, в приложении YPlaces или картах; – по телефону 577-443; – через личные сообщения группы ВК.