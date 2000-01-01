Киров – новогодняя столица России

В любую погоду отдых как на море: уникальное место в Кирове, где будет интересно взрослым и детям

У многих людей одни из самых счастливых моментов в жизни связаны с отдыхом на море. Во время отпуска в теплых краях вы расслабляетесь. Из головы исчезают тревожные мысли, а на душе становится спокойно и тепло. Теперь за этими ощущениями не нужно отправляться слишком далеко.



В Кирове рад принять гостей термально-оздоровительный комплекс “Море парк”. Он приятно порадует ценовой политикой и подарит горожанам и гостям города возможность провести целый день в кругу семьи или друзей.



Парк предоставляет обширный перечень возможностей: парные, сауны, бассейны, детские развлечения, спа, тренажерный зал и кафе. Каждый день, проведенный здесь, может стать особенным.



Вы можете поплавать с семьей в большом бассейне. А также порезвиться с детьми в бассейне с горками, который представляет собой безопасную зону для водных забав. В нем есть небольшие горки и водная горка-труба для начинающих экстремалов. Температура воды – +32 градуса. Также можно прийти с подружками и отдаться процедурам релакса в спа: массажу, обертыванию, скрабированию.



Одна мысль о горячей парной и запахе березового веника взбудоражит мужчин. Здесь огромное разнообразие бань: финская, сенная, морская, соляная, русская, кедровая, хамам, арома-сауна. Каждый день в 16:00 и 19:00 в кедровой парной пармейстер проводит коллективное парение. Также можно воспользоваться программой индивидуального парения. А после парной – утолить жажду прохладительным напитком в баре. Мужчинам здесь будет интересно.



И, конечно, вы можете каждый раз получать непередаваемый восторг, плавая в теплом уличном бассейне. Это похоже на кадры из кино: зима, кружит пушистый снег, а вы наслаждаетесь водой, свежим воздухом и красками неба.



“Море парк” – это единая территория, где можно заниматься фитнесом, проходить оздоровительные процедуры, расслабляться и отдыхать всей семьей. Почувствуйте себя как на море и отдыхайте на курорте в любое время года.



Стоимость посещения:

– взрослые: 6:00-9:00 – 350 рублей в час, 9:00-22:00 и в выходные дни – 540 рублей в час;

– дети до 3-х лет – бесплатно, с 4 до 14 лет – 250 рублей в час.



Режим работы:

– будни: 6:00-22:00.

– выходные: 8:00-22:00.



