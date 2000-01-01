Киров – новогодняя столица России

"Заповедник сказок" приглашает всех на новую авторскую программу по мотивам сказки “Морозко”.
Период проведения: с 1 декабря 2024 до 19 января 2025 года.
Место: Заречный парк "Заповедник сказок"
Вас ждет захватывающий сюжет, новые и уже полюбившиеся сказочные персонажи, красота зимнего леса, чаепитие со сладостями в уютной гостиной Деда Мороза и море зимних развлечений.“Новогодье”
— это интерактивная сказка для детей и взрослых.
В программе:
– 3 часа волшебной сказки;
– фирменный подарок от Деда Мороза;
– катание на дубль-банане за снегоходом;
– комплекс гор для катания на “ватрушках”;
– чаепитие со сладостями;
– в темное время суток — фейерверк;
– новые игры и чудеса;
– доставка автобусом по городу.
Программа рассчитана на детей от 5 лет.
Вы можете приехать с классом или группой детского сада, а также с семьей или компанией друзей (в составе сборной группы). Подробности и обязательная предварительная запись по телефону: 8(8332)255-888.
Лучше всего рассказать о “Заповеднике сказок” могут, конечно же, его посетители. Впечатления гостей, которые уже побывали на новогодних программах, вы можете узнать здесьВстреча весны
Центр активного отдыха “Летучий корабль” приглашает встретить весну всей семьей в лучших традициях русских масленичных гуляний.
Период проведения: с 15 февраля по 16 марта 2025 года.
Узнать все подробности о “Встрече весны”
и забронировать программу на удобный для вас день можно по телефону: 8(8332) 25-58-88.
Также Центр активного отдыха "Летучий корабль" предлагает разнообразные увлекательные групповые экскурсии
по Кирову и области:
– игровая экскурсия со сказочными персонажами;
– экскурсия в "Заповедник сказок";
– обзорная экскурсия "Тайны города на Вятке";
– "Село Великорецкое. История Крестного хода" и другие.
Экскурсии, в том числе для школьников, можно посмотреть здесь
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