Киров, Новый год, достопримечательности
Киров, Новый год, достопримечательности
Киров, Новый год, достопримечательности
Киров, Новый год, достопримечательности
Киров, Новый год, достопримечательности
Киров, Новый год, достопримечательности
Киров, Новый год, достопримечательности
Киров, Новый год, достопримечательности
Киров, Новый год, достопримечательности
Киров, Новый год, достопримечательности
В этом году Киров получил эстафету для проведения следующих новогодних торжеств— новогодняя столица России 2024-2025.
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Киров, Новый год, достопримечательности
Киров, Новый год, достопримечательности
Киров, Новый год, достопримечательности

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Киров – новогодняя столица России

Отели и гостиницы

Набережная Грина

Одно из наиболее тихих мест Кирова, где можно отдохнуть от городской суеты и полюбоваться видом на Вятку. Набережная отделена от центра парками, скверами и дворами. Она названа в честь Александра Грина, автора таких произведений, как “Бегущая по волнам” и “Алые паруса”. На набережной установлен бронзовый бюст писателя.

Протяженность набережной – около полутора километров. Она начинается у Старого моста, а оканчивается в районе Вечного огня – у лестницы, которая ведет к Трифонову монастырю. Отсюда открывается отличный вид на Старый мост и заречную часть Кирова. Почти каждое здание, расположенное здесь, является памятником архитектуры. Можно сказать, что набережная реки — это место зарождения города, так как именно с этой части начиналось его развитие. Улицы старой части города, выходящие на набережную, Преображенская и Пятницкая, получили свое название в честь храмов, которые располагались на берегу Вятки.

Где провести
новогодние праздники

От шумных вечеринок до романтики вдвоем: проведите новогодние праздники в одном из лучших банных комплексов Кирова

Адрес: Киров, улица Лепсе, 6.
Телефон: 8(8332)206-166.
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Банный комплекс “Жара” – это 8 стильных саун с роскошным дизайнерским интерьером. Не ломайте голову над тем, где провести предновогодние вечеринки, новогодние праздники и сам Новый год. В “Жаре” все организуют за вас.

Атмосферу внутри комплекса оценят посетители разных возрастов. В “Жаре” одни из самых жарких парных и хамамов в Кирове. Большой ассортимент банных принадлежностей, в том числе дубовые и эвкалиптовые веники. С собой можно ничего не брать – у них есть все. Просто приходите и отдыхайте.

В “Жаре” вам вряд ли будет скучно. У них есть бассейны с гейзером, водопадом и баскетбольным кольцом, а также джакузи с двойным гидромассажем. А при желании можно устроить пенную вечеринку. Помимо этого на время посещения комплекса бесплатно выдают надувные круги, нарукавники, спасательные жилеты и игрушки. Также предусмотрены подарки именинникам и сладкие презенты – детям.

В “Жаре” есть все необходимое для незабываемых вечеринок. Караоке с профессиональной акустикой позволит вам почувствовать себя звездой. А светомузыка и bluetooth-колонка создадут зажигательную атмосферу.

Вас порадует вкусная и разнообразная кухня по демократичным ценам: шашлык, лосось, салаты, тарелки на компанию, шаурма, морепродукты, большой ассортимент блюд во фритюре (картофель фри, наггетсы, сырные палочки и прочее). Также есть большая коктейльная карта для взрослых и детей. И, конечно, спа-услуги, такие как массаж и парение.

А если вы хотите провести вечер наедине со своей половинкой, то для вас подготовят романтическое оформление зала: свечи, лепестки роз, пенное джакузи, сервировку стола и приятную музыку.

Бронируйте удобную для вас дату уже сейчас и наслаждайтесь отдыхом без суеты с комплексом “Жара”.

Новогодний отдых в “Том самом месте”: идеи подарков и празднования

Адрес: Боровая улица, Киров.
Телефон: +7 (999) 100-18-12.
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Скоро Новый год, и это время подарить близким радость, тепло и волшебство. Зимние каникулы — отличный повод насладиться тишиной, природой и уютом вдали от городской суеты. Если ищете место, где можно провести праздники по-настоящему особенным образом, база отдыха “То самое место” в Кирове станет идеальным выбором.

Находясь всего в 20 минутах от центра города, “То самое место” предлагает уникальную атмосферу уюта и покоя, гармонично сочетающуюся с современным комфортом. Это идеальный вариант для тех, кто хочет подарить родным или друзьям нечто большее, чем просто сувенир, — возможность отдохнуть и зарядиться энергией природы. Сертификат на отдых станет необычным и запоминающимся подарком.

Что ждет гостей базы отдыха?
  • Уютный дом для компании до 4 человек, оборудованный всем необходимым для комфортного проживания.
  • Сауна с панорамным окном, из которого открываются виды на живописную зимнюю природу.
  • Горячий банный чан с пихтовыми ветками для полного расслабления.
  • Просторная терраса, где можно любоваться снегопадом или наслаждаться свежим воздухом.
  • Закрытая охраняемая территория, обеспечивающая приватность и безопасность.
  • Зона барбекю для приготовления праздничного ужина.
  • Развлечения на любой вкус: настольные игры, игровая приставка, Wi-Fi, Smart TV и голосовой помощник “Алиса”.

Летом гости могут воспользоваться: бассейном, пирсом с выходом на пруд, беседкой, волейбольной площадкой, гамаками, качелями и детской игровой зоной.
Отдых в “Том самом месте” — это возможность окунуться в атмосферу новогодней сказки и провести незабываемое время с близкими. Подарите себе и родным праздник, который запомнится надолго!

Новогодняя сказка на Спасской: кофейня “Шоколадница” – место теплых встреч и гастрономических чудес

Адрес: Киров, улица Спасская, 18А.
Режим работы: 9:00-21:00.
Телефон: 8(8332)25-35-55.
Реклама ООО "Шоколадница Киров". ИНН 4345451178. ОГРН 1164350070906 Erid: LjN8KHrV4
В самом сердце Кирова на улице Спасской расположилась уютная кофейня с уникальной атмосферой – “Шоколадница”. Она станет отличным местом для теплых встреч с друзьями и близкими, что особенно актуально в волшебный период новогодних праздников. Это не просто кофейня, а маленький мир, наполненный ароматами свежесваренного кофе и изысканных десертов. Эта кофейня радует как жителей, так и гостей города.

Каждый день в “Шоколаднице” создают более 150 уникальных блюд, десертов и напитков – с любовью, в уютной атмосфере собственной кухни. Используя только натуральные продукты и традиционные рецепты, повара творят настоящие гастрономические чудеса. От утренних завтраков до ланчей – каждое блюдо становится маленьким кулинарным открытием. А легендарные десерты не оставят равнодушными даже искушенных сладкоежек.

Создать атмосферу волшебства и уюта в преддверии Нового года, а также на протяжении всей зимы помогут ароматные согревающие напитки. С ними морозные дни станут теплее и комфортнее.

Особое внимание здесь уделено детям: для самых маленьких гурманов разработано детское меню. А тех, кто спешит или предпочитает насладиться вкусами на свежем воздухе, порадует возможность взять кофе с собой. Сезонные меню всегда готовы удивить чем-то новым и необычным.

Переступив порог “Шоколадницы”, вы почувствуете себя как дома. Уютная обстановка и приветливый персонал делают каждое посещение настоящим праздником. Это место, где рождаются искренние встречи и забываются все заботы дня.

В любое время года и в любую погоду “Шоколадница” дарит своим гостям не только отличное настроение, но и кулинарное удовольствие, которое запоминается надолго.

Авторские напитки и гонконгские вафли: где в Кирове насладиться общением и необычным меню

Адреса в Кирове:
– улица Карла Маркса, 132, напротив технопамятника "Паровоз";
– улица Дерендяева, 25, отделение Сбера;
– Октябрьский проспект, 104, “Киров Проект”,
– Октябрьский проспект, 86.
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Новогодние праздники – прекрасное время для встреч с друзьями и душевных разговоров. Если вы ищете подходящее место для этого, то кофейня “Люди говорят” станет отличным вариантом. В филиалах на Карла Маркса, 132 и Октябрьском проспекте, 86 царит атмосфера, которая располагает к теплой беседе и приятному отдыху. Также кофейня предоставляет возможности для проведения различных мероприятий. А в других точках напитки можно взять с собой.

Одна из фишек, привлекающих внимание – оригинальное меню. Попробуйте авторские напитки, созданные с любовью и вдохновением. Речь идет о знаменитом bubble tea. Вкус можно настроить по своему желанию, добавляя различные топпинги и сиропы. Также вы можете попробовать уникальные зимние bubble tea с джусболами и тапиокой.

Замерзли во время прогулки? Загляните в кофейню или в ярмарочные домики “Люди говорят” на “Новогодней Спасской”. Там вы найдете зимнее меню, в котором представлено множество согревающие напитков на любой вкус. В их числе – любимый многими настоящий раф на сливках. А если вы проголодались, то помимо напитков для вас приготовят знаменитые гонконгские вафли. Легкие и воздушные, с разнообразными начинками.

Любителей необычных напитков порадует рубрика “Напиток дня”. Каждый день в историях группы кофейни ВКонтакте публикуют один из напитков, входящих в категорию авторских или сезонных, а также bubble tea. В течение дня на него действует скидка 20%. Не суммируется с другими акциями.

Предпочитаете классику? Тогда насладитесь капучино всего за 98 рублей.

Если вы ищете место, которое порадует великолепными напитками, изысканными десертами и теплой атмосферой, “Люди говорят” ждет вас в гости.

Александровский сад

Это центральный и один из старейших парков Кирова. Располагается на набережной реки Вятка. Свое название парк получил в память о визите в город императора Александра I.
Со смотровой площадки открывается широкая панорама Вятки. Парк считается одним из лучших примеров российского ландшафтного дизайна 19 века. Входной павильон и чугунная ограда были разработаны талантливым архитектором Александром Витбергом, автором проекта храма Христа Спасителя в Москве, а центральный павильон и береговая ротонда – вятским губернским архитектором Тимофеевым.

Северо-западный сектор парка отделен от центральной части Раздерихинским оврагом, через который переброшен мост, в народе именуемый Мостом влюбленных. Он соединяет Александровский сад с Набережной Грина. Долгое время он был популярен у молодоженов, которые вешали на его ограждения металлические замки в знак крепости брака. Однако за многие годы их скопилось так много, что во избежание обрушения перил решили перенести их на установленное неподалеку семейное дерево.

Развлечения

Как организовать волшебный Новый год для детей в Кирове

►Адрес: Киров, Заречный парк.
Адрес офиса: Киров, улица Профсоюзная, 1, бизнес-центр “Кристалл”, офис 1207.
Узнайте подробности по телефону: 8(8332)25-58-88 или в социальных сетях.
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"Заповедник сказок" приглашает всех на новую авторскую программу по мотивам сказки “Морозко”.

Период проведения: с 1 декабря 2024 до 19 января 2025 года.
Место: Заречный парк "Заповедник сказок"

Вас ждет захватывающий сюжет, новые и уже полюбившиеся сказочные персонажи, красота зимнего леса, чаепитие со сладостями в уютной гостиной Деда Мороза и море зимних развлечений.

“Новогодье” — это интерактивная сказка для детей и взрослых.
В программе:
– 3 часа волшебной сказки;
– фирменный подарок от Деда Мороза;
– катание на дубль-банане за снегоходом;
– комплекс гор для катания на “ватрушках”;
– чаепитие со сладостями;
– в темное время суток — фейерверк;
– новые игры и чудеса;
– доставка автобусом по городу.

Программа рассчитана на детей от 5 лет.

Вы можете приехать с классом или группой детского сада, а также с семьей или компанией друзей (в составе сборной группы). Подробности и обязательная предварительная запись по телефону: 8(8332)255-888.

Лучше всего рассказать о “Заповеднике сказок” могут, конечно же, его посетители. Впечатления гостей, которые уже побывали на новогодних программах, вы можете узнать здесь

Встреча весны

Центр активного отдыха “Летучий корабль” приглашает встретить весну всей семьей в лучших традициях русских масленичных гуляний.

Период проведения: с 15 февраля по 16 марта 2025 года.

Узнать все подробности о “Встрече весны” и забронировать программу на удобный для вас день можно по телефону: 8(8332) 25-58-88.

Также Центр активного отдыха "Летучий корабль" предлагает разнообразные увлекательные групповые экскурсии по Кирову и области:
– игровая экскурсия со сказочными персонажами;
– экскурсия в "Заповедник сказок";
– обзорная экскурсия "Тайны города на Вятке";
– "Село Великорецкое. История Крестного хода" и другие.

Экскурсии, в том числе для школьников, можно посмотреть здесь.

В любую погоду отдых как на море: уникальное место в Кирове, где будет интересно взрослым и детям

Адрес: Киров, улица Некрасова, 49.
Телефон: 8(8332)444-999.
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У многих людей одни из самых счастливых моментов в жизни связаны с отдыхом на море. Во время отпуска в теплых краях вы расслабляетесь. Из головы исчезают тревожные мысли, а на душе становится спокойно и тепло. Теперь за этими ощущениями не нужно отправляться слишком далеко.

В Кирове рад принять гостей термально-оздоровительный комплекс “Море парк”. Он приятно порадует ценовой политикой и подарит горожанам и гостям города возможность провести целый день в кругу семьи или друзей.

Парк предоставляет обширный перечень возможностей: парные, сауны, бассейны, детские развлечения, спа, тренажерный зал и кафе. Каждый день, проведенный здесь, может стать особенным.

Вы можете поплавать с семьей в большом бассейне. А также порезвиться с детьми в бассейне с горками, который представляет собой безопасную зону для водных забав. В нем есть небольшие горки и водная горка-труба для начинающих экстремалов. Температура воды – +32 градуса. Также можно прийти с подружками и отдаться процедурам релакса в спа: массажу, обертыванию, скрабированию.

Одна мысль о горячей парной и запахе березового веника взбудоражит мужчин. Здесь огромное разнообразие бань: финская, сенная, морская, соляная, русская, кедровая, хамам, арома-сауна. Каждый день в 16:00 и 19:00 в кедровой парной пармейстер проводит коллективное парение. Также можно воспользоваться программой индивидуального парения. А после парной – утолить жажду прохладительным напитком в баре. Мужчинам здесь будет интересно.

И, конечно, вы можете каждый раз получать непередаваемый восторг, плавая в теплом уличном бассейне. Это похоже на кадры из кино: зима, кружит пушистый снег, а вы наслаждаетесь водой, свежим воздухом и красками неба.

“Море парк” – это единая территория, где можно заниматься фитнесом, проходить оздоровительные процедуры, расслабляться и отдыхать всей семьей. Почувствуйте себя как на море и отдыхайте на курорте в любое время года.

Стоимость посещения:
– взрослые: 6:00-9:00 – 350 рублей в час, 9:00-22:00 и в выходные дни – 540 рублей в час;
– дети до 3-х лет – бесплатно, с 4 до 14 лет – 250 рублей в час.

Режим работы:
– будни: 6:00-22:00.
– выходные: 8:00-22:00.

Вятский Арбат

Так называют пешеходную часть Спасской улицы – одной из центральных и старейших в Кирове. Протяженность “Вятского Арбата” всего 150 метров, что делает его самой короткой пешеходной улицей в России. Тем не менее, это одно из излюбленных мест у туристов и местных жителей. Здесь расположены музеи, кафе, арт-объекты и магазины. В музеи мороженого, шоколада и леденцов можно записаться на экскурсию или на мастер-классы по созданию сладостей.

Звуки живой музыки, доносящиеся со стороны здания Кировского музыкального колледжа, создают особенную атмосферу и делают прогулку еще приятнее.

В центре улицы находятся скульптуры в стиле дымковской игрушки "Место встречи". Памятник высотой более двух метров изображает встречу пары под часами. Считается, что если сфотографироваться на его фоне, то вы обязательно вернетесь в Киров снова.

Как добраться

Компания “Автобус Коми” поможет добраться до Кирова безопасно и с комфортом

Задать интересующие вопросы и заказать автобус можно по телефонам:
8(965)860-27-00, 8(908)717-70-00, 8(912)863-31-13.
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В этом году Киров был выбран новогодней столицей России 2024-2025. В период с декабря по январь там развернутся главные празднования страны. Запланировано множество интересных мероприятий и развлечений для взрослых и детей. Многие люди планируют поездку в Киров в гости к родным или самостоятельно. Как быстро и с комфортом добраться туда из Сыктывкара?

Компания “Автобус Коми” ежедневно осуществляет перевозки пассажиров по междугороднему маршруту Сыктывкар - Киров и обратно. Отправление от железнодорожного вокзала.

Компания занимается перевозками с 2000 года и имеет все необходимые документы, в том числе лицензию на перевозку детей и на междугородние перевозки.

Автобусы подаются в чистом виде. Водители перед выездом в рейс проходят медицинский осмотр, а механик проверяет работоспособность и состояние автобуса.

В салонах установлена аудио и видео система. Во время поездки все пассажиры застрахованы. Купить билеты можно в Автобусной кассе по адресу в Сыктывкаре: улица Морозова, 89 (здание СберБанка рядом с ж/д вокзалом). Телефон: 8(906)880-2000.

Помимо этого осуществляются заказные перевозки для организаций и частных лиц по всей России. Вы можете заказать Higer на 35 мест, Mercedes на 19 мест, минивен Citroen на 7 мест.

Почему стоит выбрать “Автобус Коми”:
– более 20 лет на рынке;
– чистые автобусы;
– опытные водители;
– полный пакет документов;
– удобные салоны.

Театральная площадь

Это административный центр Кирова. Большинство крупных городских мероприятий проводятся именно здесь. На Театральной площади можно увидеть сразу несколько примечательных объектов: стела “Киров, я тебя люблю”, памятник Федору Шаляпину, а в сквере за драмтеатром - шестиметровое бетонное “Дерево Желаний”, полюбившееся как жителям, так и гостям города. Зимой на площади традиционно строят ледовые городки с подсветкой, горками, устанавливают елку.

Поблизости располагаются несколько крупных учебных заведений, поэтому в этой части города много молодежи и всегда кипит жизнь. В теплое время года здесь работают аттракционы. Есть скамейки, чтобы можно было с комфортом отдохнуть. Неподалеку расположены кафе и магазины. Также на площади находятся важные архитектурные памятники, такие как здание Кировского драматического театра имени С.М. Кирова, одного из старейших театров России, здание Правительства и Законодательного собрания области, корпус ВГУ, Вятская православная гимназия и корпус Областного художественного музея.
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