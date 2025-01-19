Жительница Сыктывкара разлила ядовитое вещество прямо в салоне самолета

В Сыктывкаре разгорелся судебный спор между крупной авиакомпанией и местной жительницей. Причиной обращения перевозчика в суд стал инцидент, произошедший на борту воздушного судна: во время рейса пассажирка случайно разбила градусник, содержащий ртуть.

Разбитый градусник стал причиной серьезного загрязнения салона самолета ядовитым веществом. Ртуть, опасная для здоровья пассажиров и экипажа, потребовала немедленного вмешательства. Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, после обнаружения происшествия была проведена полная санитарная обработка лайнера.

Такие работы связаны с использованием специального оборудования и привлечением квалифицированных специалистов, что неизбежно влечет за собой финансовые затраты.

В исковом заявлении авиакомпания требует взыскать с пассажирки сумму, затраченную на санитарные мероприятия. Хотя точная сумма ущерба и детали рейса остаются неизвестными, известно, что авиакомпания намерена возместить расходы, вызванные непреднамеренным, но серьезным нарушением безопасности на борту.