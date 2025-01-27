На 73 году жизни скончался актер Игорь Янковский

Фото: Кадр из фильма "Жена генерала"

Скончался актер и один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Игорь Янковский в возрасте 73 лет. Эту печальную новость сообщили источники в рекламной индустрии, передает ura.news. «В 73 года не стало Игоря Янковского, известного как соучредитель АКАР, медиаменеджера, бизнесмена и актера, выходца из знаменитой семьи Янковских», — отмечает издание Sostav, ссылаясь на свои источники.

В настоящее время причины его смерти остаются неизвестными, сообщает ura.news.

Игорь Янковский начал свою карьеру в сфере рекламы в 1992 году, основав и возглавив коммуникационную группу «Максима». За годы работы он достиг больших успехов, включая должность президента АКАР.