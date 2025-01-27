На 73 году жизни скончался актер Игорь Янковский
- 13:45 27 января
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- Инесса Богатая
Скончался актер и один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Игорь Янковский в возрасте 73 лет. Эту печальную новость сообщили источники в рекламной индустрии, передает ura.news.
«В 73 года не стало Игоря Янковского, известного как соучредитель АКАР, медиаменеджера, бизнесмена и актера, выходца из знаменитой семьи Янковских», — отмечает издание Sostav, ссылаясь на свои источники.
В настоящее время причины его смерти остаются неизвестными, сообщает ura.news.
Игорь Янковский начал свою карьеру в сфере рекламы в 1992 году, основав и возглавив коммуникационную группу «Максима». За годы работы он достиг больших успехов, включая должность президента АКАР.
Кроме заслуг в рекламной индустрии, Янковский был известен своими достижениями в театре и кино. После окончания театрального училища имени Щукина, он долгое время был актером Московского драматического театра на Малой Бронной. Широкую известность он получил благодаря роли в фильме «Приключения принца Флоризеля» и как ведущий программы «Алчность» на канале НТВ.