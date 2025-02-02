Как жители Коми оценили работу коммунальщиков и состояние дорог

В Республике Коми сохраняется напряженная ситуация в сфере транспортной инфраструктуры и общественного транспорта – к такому выводу пришли аналитики по результатам масштабного независимого исследования, проведенного в 2024 году.

Исследование охватило более 6000 респондентов из всех муниципальных образований региона – от Усинска до Сысольского района. Целью онлайн-опроса было получить достоверную картину удовлетворенности населения качеством работы местных органов власти и коммунальных служб по ключевым направлениям: транспортное сообщение, состояние дорожного полотна и ЖКХ-услуги (электро-, тепло-, водо- и газоснабжение).