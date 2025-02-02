Как жители Коми оценили работу коммунальщиков и состояние дорог
- 20:45 2 февраля
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- Служба новостей
В Республике Коми сохраняется напряженная ситуация в сфере транспортной инфраструктуры и общественного транспорта – к такому выводу пришли аналитики по результатам масштабного независимого исследования, проведенного в 2024 году.
Исследование охватило более 6000 респондентов из всех муниципальных образований региона – от Усинска до Сысольского района. Целью онлайн-опроса было получить достоверную картину удовлетворенности населения качеством работы местных органов власти и коммунальных служб по ключевым направлениям: транспортное сообщение, состояние дорожного полотна и ЖКХ-услуги (электро-, тепло-, водо- и газоснабжение).
Энергетическая составляющая: стабильность против стоимости
На фоне общего недовольства состоянием дорог электроснабжение демонстрирует наиболее высокие показатели удовлетворенности – 81,1% положительных отзывов. Особенно высоко качество электроэнергии оценивают жители Интинского и Прилузского районов. Тем не менее, вопросы стоимости услуг и периодические перебои остаются актуальными.
Система теплоснабжения получила одобрение 61,2% опрошенных. Однако ситуация в Койгородском и Усть-Цилемском районах вызывает серьезную обеспокоенность – более половины жителей недовольны качеством услуги. Основные претензии связаны с высокими тарифами и низким качеством топлива.
Водоснабжение удовлетворяет лишь 60,1% населения. Прилузский район показывает лучший результат – 95,5% довольных потребителей. В то же время жители Ижемского и Княжпогостского районов выражают крайнее недовольство качеством воды и ее стоимостью.
Газификация региона остается на уровне 55% удовлетворенности. Наиболее благополучная ситуация наблюдается в Ухте, Вуктыле, Сосногорске и Прилузском районе. Проблемные точки – Воркута и Усть-Куломский район, где остро стоит вопрос дефицита централизованного газоснабжения.
Дорожная проблематика и транспортный коллапс
Состояние автомобильных дорог вызывает наибольшее количество нареканий – положительно оценивают их только 25,8% участников опроса. Лидером по качеству дорожного покрытия является Прилузский район, тогда как в Удорском районе 90% респондентов крайне недовольны состоянием дорог. Основные проблемы – многочисленные ямы и просадки дорожного полотна.
Ситуация с общественным транспортом также требует серьезного внимания – удовлетворенность составляет всего 48,1%. Прилузский район снова показывает лучшие результаты, в то время как в Печоре уровень удовлетворенности достигает критически низкой отметки в 14,3%. Жители отмечают неудобное расписание, неудовлетворительное техническое состояние транспорта и отсутствие необходимых маршрутов.
Подводя итоги, можно констатировать, что полученные данные четко указывают на необходимость первоочередного решения проблем дорожной инфраструктуры и организации пассажирских перевозок. Другие сферы коммунального хозяйства демонстрируют относительно приемлемый уровень удовлетворенности населения. Результаты исследования должны послужить сигналом для местных властей о необходимости проведения реформ в соответствующих сферах жизнеобеспечения региона.