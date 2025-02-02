Салат всего из 3-х ингредиентов — и никакой возни: сытный и подойдет вместо гарнира — накормите гостей не хуже ресторана
- 13:30 2 февраля
- 16+
- Служба новостей
В новогодние праздники совершенно не хочется стоять часами у плиты, однако и гости, и домочадцы с большим нетерпением ждут кулинарных изысков. Мы предлагаем вам приготовить немецкий картофельный салат, для которого понадобятся 3 основных ингредиента.
Для приготовления нужны:
- Картофель — 5 шт.;
- петрушка зелень — 1 пучок;
- огурцы маринованные 7 шт.;
- лук красный — 1 шт.;
- оливковое масло 2 ст. л.;
- горчица дижонская ½ ч. л.
Способ приготовления
Картофель отварите в мундире, остудите и нарежьте крупным кубиком.
Лук нарежьте полукольцами, а огурцы — кружком. Сложите все ингредиенты в салатную миску.
Заправьте салат смесью из оливкового масла и дижонской горчицы. Присыпьте мелко нарезанной зеленью, пишет hibiny.ru.
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