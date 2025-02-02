Меньше половины жителей Коми довольны работой общественного транспорта

Фото из архива "Про Города"

Многим не нравится расписание автобусных маршрутов, технические неисправности транспорта, отсутствие прямого сообщения между населенными пунктами и переполненные транспортные средства. В республике подвели итоги независимого опроса населения за 2024 год, в котором участвовали 6213 человек. Численность участников варьировалась от 567 человек в Усинске до 190 в Сысольском районе. Организаторы исследования уточняют, что опрос нельзя считать репрезентативным, так как выборка формировалась случайно и не учитывает ключевые социально-демографические параметры (такие как пол, возраст или место жительства). При проведении опроса не использовалась идентификация ip‑адресов, поэтому возможно, что некоторые участники заполнить анкету несколько раз.

Тем не менее, по ответам специалистов можно заключить, что «общий уровень удовлетворенности транспортными услугами населения по республике низкий».

Результаты показывают, что только 48% опрошенных в республике удовлетворены транспортным обслуживанием, в то время как приблизительно 33% не удовлетворены. Год назад довольных было больше — 50%, а недовольных меньше — 30%.

Самый высокий уровень удовлетворенности транспортными услугами был зафиксирован в Прилузском районе (96%), Княжпогостском районе (79%) и Усинске (78%).

Большинство недовольных выявлено в Печоре (73%), Троицко-Печорском районе (55%) и Воркуте (55%).

В Сыктывкаре за год ситуация тоже изменилась: ранее 42% респондентов были довольны качеством транспортного обслуживания, а в 2024 году их доля уменьшилась до 40%. Число недовольных возросло до 37% против 36% ранее.