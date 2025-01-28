Поставьте в углу курятника — несушки завалят яйцами даже зимой: яичную продуктивность повысит простой продукт

Рациону кур-несушек в зимнее время нужно уделять особое внимание. Отсутствие свободного травяного выгула, недостаток солнечного света и тепла, низкая двигательная активность снижают яйценоскость кур, поэтому важно, чтобы меню было максимально сбалансированным, пишет портал hibiny.ru.



Помогают в этом недорогие добавки. Птицеводы по достоинству оценивают применение ракушки в зимнее время — подкормка из серии «поставил и забыл» проста в использовании, но при этом бесценна для здоровья пернатых.



Ракушка — важный источник кальция, необходимого для формирования крепкой скорлупы яиц. Она также содержит магний, йод и другие микроэлементы, благотворно влияющие на здоровье и яичную продуктивность птицы. Добавка является профилактикой рахита и заболеваний суставов, улучшает пищеварение, работая в желудке пернатых «жерновами» для измельчения пищи.

Правила введения ракушечника в рацион просты. Его насыпают в отдельную емкость и ставят рядом с кормушкой или где-нибудь в удобном углу, не смешивая с комбикормом. Ракушка должна быть в свободном и постоянном доступе — просто подсыпайте свежую порцию по мере склевывания ее птицей. В птичнике всегда должна быть свежая вода — особенно при употреблении ракушки.