Сыктывкарский фанерный завод перешел к армянской компании
- 17:30 16 января
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- Инесса Богатая
Сыктывкарский фанерный завод купила компания Balchug Capital. Этот шаг уже получил одобрение комиссии правительства, отвечающей за надзор за иностранными инвестициями в России. Об этом сообщает "БНК".
Как передает издание, детали финансовой стороны сделки остаются конфиденциальными. Средства для покупки предоставлены консорциумом армянских банков. Уточняется, что Balchug Capital продолжает свою ранее заявленную стратегию, направленную на вложения в надежные и высоколиквидные активы в промышленности.
Для компании "Сыктывкарский фанерный завод" является новым проектом, который они намерены развивать: модернизировать производственные мощности, расширять ассортимент продукции для удовлетворения спроса как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. Параллельно планируется продвижение собственных брендов завода, таких как крупноформатная фанера "SyPly" и ламинированные плиты "Lamarty". Эта информация стала известна из официального заявления компании, опубликованного в декабре 2024 года.
Как передает "БНК", из выписки из ЕГРЮЛ следует, что после завершения сделки компания Balchug Capital присвоила себе долю в 83, 3% в уставном капитале ООО "Сыктывкарский фанерный завод" стоимостью 122, 5 миллиона рублей.