Сыктывкарский фанерный завод перешел к армянской компании

Сыктывкарский фанерный завод купила компания Balchug Capital. Этот шаг уже получил одобрение комиссии правительства, отвечающей за надзор за иностранными инвестициями в России. Об этом сообщает "БНК".

Как передает издание, детали финансовой стороны сделки остаются конфиденциальными. Средства для покупки предоставлены консорциумом армянских банков. Уточняется, что Balchug Capital продолжает свою ранее заявленную стратегию, направленную на вложения в надежные и высоколиквидные активы в промышленности.