Обвиняемый в публичном оправдании терроризма житель Коми не смог выйти на свободу

Фото Сыктывкарский горсуд

Как сообщает Верховный суд Коми, обвиняемый по делу о публичном оправдании терроризма останется под стражей. Сыктывкарский городской суд постановил, что обвиняемый причастен к публичному оправданию терроризма, используя для этого материалы средств массовой информации или электронные и информационные сети.

Ранее ему определили меру пресечения — заключение под стражу на два месяца, до 24 февраля, передает "Комиинформ".

Защитник обвиняемого обратился с апелляционной жалобой в Верховный суд Коми, предложив применить иную меру пресечения, не связанную с заключением, например, в виде домашнего ареста.

Однако судебное решение осталось без изменений, а жалоба адвоката — без удовлетворения.

Следственные органы выяснили, что житель села Нившера в период с ноября 2022 года по июль 2023 года разместил в открытом доступе через личный аккаунт в одном из мессенджеров комментарии, оправдывающие терроризм.