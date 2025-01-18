Всем, у кого есть карта "Мир", дали срок до конца января. Потом будет уже поздно

В последнее время владельцы карт платежной системы «Мир» получили доступ к новой и интересной функции — накоплению бонусных баллов, известных как «приветы». Эта программа, запущенная национальной платежной системой, позволяет пользователям получать баллы за покупки и выполнение заданий на официальном сайте. Однако, как и в любой программе лояльности, здесь есть свои особенности и ограничения по срокам, которые важно учитывать.

Бонусные баллы «приветы» начисляются за каждую транзакцию, совершенную с использованием карты «Мир». Это касается как покупок в магазинах, так и онлайн-заказов. Дополнительные баллы можно получить, выполняя задания на сайте программы. Основная цель этой инициативы — стимулировать активное использование карт и предоставить пользователям дополнительные привилегии.