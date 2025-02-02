В Коми женщина-пешеход вышла на красный и попала под колеса иномарки

ДТП произошло утром 1 февраля в 7:47. За рулем Toyota Corolla находился мужчина 1957 года рождения, двигавшийся по улице Ленина в направлении улицы Строительной от улицы Железнодорожной. На регулируемом перекрестке улиц Ленина и Советская, несмотря на разрешающий сигнал светофора для водителя, он сбил пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал.

В результате аварии пострадала женщина 1956 года рождения, получившая серьезные травмы: сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, острую субдуральную гематому, субарахноидальное кровоизлияние, закрытый перелом затылочной кости, переходящий в основание черепа, а также закрытый перелом лонной и седалищной костей таза. Пострадавшая также находилась в состоянии травматического шока первой степени и была госпитализирована. Водитель имеет водительский стаж с 1993 года.