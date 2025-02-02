Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать

Когда речь заходит о полезном мясе, большинство людей представляют курицу или индейку. Однако есть другой продукт, который не только более диетический, но и обходит красное мясо по содержанию железа.

Чем полезна утка

Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская считает, что утиное мясо незаслуженно остается в тени. На самом деле, оно обладает уникальным составом, который делает его отличной альтернативой привычным видам мяса.