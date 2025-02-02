Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать

Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать

Когда речь заходит о полезном мясе, большинство людей представляют курицу или индейку. Однако есть другой продукт, который не только более диетический, но и обходит красное мясо по содержанию железа.

Чем полезна утка

Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская считает, что утиное мясо незаслуженно остается в тени. На самом деле, оно обладает уникальным составом, который делает его отличной альтернативой привычным видам мяса.

  1. Меньше жира. В отличие от свинины, баранины и говядины, утиный жир сосредоточен под кожей и легко удаляется, что делает продукт более диетическим.
  2. Больше железа. Утка содержит 2,7 мг железа на 100 г, что в два раза больше, чем в печени индейки. Этот элемент важен для образования гемоглобина и насыщения крови кислородом. Недостаток железа может вызвать анемию, слабость и снижение иммунитета.
  3. Полезные жирные кислоты. В составе омега-3 и омега-6, которые важны для работы мозга и нервной системы.
  4. Витамины группы В. Помогают поддерживать нервную систему и обмен веществ.

Для кого особенно полезна утка

Эксперт рекомендует утиное мясо людям с активным образом жизни, поскольку оно помогает восстанавливать силы и поддерживать уровень железа в организме.

Как приготовить утку легко и вкусно

Многие считают, что утку сложно готовить, но на самом деле это миф. Если использовать правильные рецепты, блюдо получится сочным и ароматным, пишет pravda.ru.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости