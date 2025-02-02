Первые помидоры уже в июне — это реально: этот сорт томатов стойкий ко всем болезням и его не нужно пасынковать

Для того чтобы насладиться свежими томатами уже в начале лета, эксперты рекомендуют обращать внимание на семена ранних и ультраранних сортов. Всего через три месяца после высадки можно собрать первый урожай спелых помидоров.

Выращивание раннеспелых томатов приносит множество преимуществ. Во-первых, можно быстрее получить плоды. Во-вторых, минимизируется риск заражения фитофторой, так как растения успевают плодоносить до начала активного размножения вредоносных грибков. И, наконец, в-третьих, эти сорта подходят даже для сложных климатических условий Урала и Сибири.