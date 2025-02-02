Первые помидоры уже в июне — это реально: этот сорт томатов стойкий ко всем болезням и его не нужно пасынковать
- 07:13 2 февраля
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- Служба новостей
Для того чтобы насладиться свежими томатами уже в начале лета, эксперты рекомендуют обращать внимание на семена ранних и ультраранних сортов. Всего через три месяца после высадки можно собрать первый урожай спелых помидоров.
Выращивание раннеспелых томатов приносит множество преимуществ. Во-первых, можно быстрее получить плоды. Во-вторых, минимизируется риск заражения фитофторой, так как растения успевают плодоносить до начала активного размножения вредоносных грибков. И, наконец, в-третьих, эти сорта подходят даже для сложных климатических условий Урала и Сибири.
При выборе семян следует обратить внимание на указанные сроки созревания, которые предоставляет производитель на упаковке. Также специалисты портала ogorod советуют к этому сроку прибавлять неделю для появления всходов. Таким образом можно определить оптимальное время для посева и приблизительные сроки сбора урожая.
Про сорт томатов «Альфа»
Одним из популярных ранних сортов томатов является «Альфа». Его плоды созревают через 85−90 дней после появления всходов. Это низкорослое растение. Его высота составляет 40−50 см. Этот сорт помидоров не нужно пасынковать.
Плоды имеют плоскоокруглую форму, красный цвет. Вес плодов составляет от 60 до 80 граммов. Они являются сладкими и ароматными с сочной мякотью и тонкой кожицей.
Эти томаты идеально подходят для домашних заготовок. Кроме того, сорт хорошо сопротивляется болезням и способен выдерживать плохую погоду, пишет hibiny.ru.
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