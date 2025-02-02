Лучше краски и обоев: бюджетная отделка для неровных стен, о которой все забыли, а зря — выглядит богато, гости ахнут

Любой, кто сталкивался с ремонтом, рано или поздно вставал перед выбором, какой материал выбрать для внутренней отделки стен. Сейчас на рынке огромное разнообразие вариантов, но все они имеют как плюсы, так и минусы.

Главный минус, что не все материалы можно крепить на неровные стены. Для этого их нужно выравнивать и готовить под покрытие. Но есть материал, который когда-то давно был в ходу, а сейчас несправедливо забыт. Речь про тканевую обивку или драпировку стен.