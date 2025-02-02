Лучше краски и обоев: бюджетная отделка для неровных стен, о которой все забыли, а зря — выглядит богато, гости ахнут
- 11:05 2 февраля
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- Служба новостей
Любой, кто сталкивался с ремонтом, рано или поздно вставал перед выбором, какой материал выбрать для внутренней отделки стен. Сейчас на рынке огромное разнообразие вариантов, но все они имеют как плюсы, так и минусы.
Главный минус, что не все материалы можно крепить на неровные стены. Для этого их нужно выравнивать и готовить под покрытие. Но есть материал, который когда-то давно был в ходу, а сейчас несправедливо забыт. Речь про тканевую обивку или драпировку стен.
Как пишет дзен-канал «Дизайн и мебель», тканевая обшивка решает вопросы не просто неровных стен, она способна скрыть их фатальные недостатки. Вам не придется выравнивать поверхность, заделывать трещины и выбоины. Драпировка решит все проблемы одним своим присутствием.
Еще один безусловный плюс — стоимость. Тканевая обшивка весьма доступна по цене, а если сложить стоимость подготовки стен, например, к поклейке обоев или покраске вместе с самими материалами, это выйдет даже дороже, чем задрапировать стены тканью, пишет hibiny.ru.