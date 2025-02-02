В Коми в аварии пострадала 9-летняя девочка

Фото ГАИ Коми

В Печоре произошло серьезное ДТП с участием ребенка. Информацию о происшествии предоставили в Управлении ГИБДД по Республике Коми. Авария случилась 1 февраля около 13:41. За рулем автомобиля Mitsubishi Pajero находился водитель, рожденный в 1946 году. Он двигался по улице Воркутинской от улицы Деповской в сторону улицы Дорожной. На перекрестке этих улиц, который не оборудован светофором, мужчина, выезжая со второстепенной дороги, не уступил приоритет Chevrolet Lacetti, движущемуся по главной дороге.

В результате столкновения травмы получила девочка-пассажир Chevrolet, родившаяся в 2015 году. По предварительным данным, ребенок получил ушиб плечевого сустава. К счастью, госпитализация не потребовалась. Во время аварии девочка находилась в детском удерживающем устройстве и была пристегнута ремнями безопасности.

Стаж вождения водителя Mitsubishi составляет более 35 лет – он управляет транспортными средствами с 1984 года.