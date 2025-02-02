Младенец умер в красноярской семье, где от дихлофоса ранее погибли уже четверо детей

В поселке Красная Сопка в Красноярском крае вновь произошла трагедия: скончался младенец из той же семьи, где ранее от отравления в сентябре 2024 года погибли четверо детей. По предварительной информации, причиной смерти младенца стало захлебывание рвотными массами, однако окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертизы.

Тело трехмесячного ребенка было обнаружено матерью в его кроватке. Признаков насильственной смерти, по предварительным данным, не обнаружено. Малыш питался исключительно грудным молоком и не состоял на учете в медучреждениях из-за отсутствия проблем со здоровьем.