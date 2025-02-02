Младенец умер в красноярской семье, где от дихлофоса ранее погибли уже четверо детей
- 10:45 2 февраля
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- Служба новостей
В поселке Красная Сопка в Красноярском крае вновь произошла трагедия: скончался младенец из той же семьи, где ранее от отравления в сентябре 2024 года погибли четверо детей. По предварительной информации, причиной смерти младенца стало захлебывание рвотными массами, однако окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертизы.
Тело трехмесячного ребенка было обнаружено матерью в его кроватке. Признаков насильственной смерти, по предварительным данным, не обнаружено. Малыш питался исключительно грудным молоком и не состоял на учете в медучреждениях из-за отсутствия проблем со здоровьем.
Ранее, в декабре, глава семейства из этого же поселка был обвинен в причинении смерти по неосторожности после того, как из-за отравления дихлофосом погибли четверо его детей. Он признал свою вину на допросе. В ноябре 2024 года жена обвиняемого родила здорового малыша, и семья вернулась в дом, где произошла трагедия.
Следственные органы, ссылаясь на проведенные экспертизы, установили, что дети погибли от острого отравления инсектицидами. Жертвами стали три девочки в возрасте шести, 11 и 12 лет, и 13-летний мальчик. По версии следствия, причиной трагедии стало нарушение 34-летним мужчиной правил безопасности при обработке дома средствами от насекомых. Несмотря на это, дети были допущены в помещение и принимали там пищу, что привело к их гибели в течение нескольких дней, пишет news.ru.