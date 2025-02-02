"Парни с тату. Прямо в сердце": всероссийская премьера страстной истории

5 февраля Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру новый фильм режиссера Ника Кассаветиса «Парни с тату. Прямо в сердце» 18+.

Ник Кассаветис – автор одного из главных современных фильмов о любви «Дневник памяти» 12+ – экранизировал роман Джей Крауновер из серии Marked Men. Это первая книга в популярной линейке, которая была переведена на 11 языков и стала бестселлером New York Times и USA Today. Сценарий фильма «Парни с тату. Прямо в сердце» написала Шэрон Сакс. Производством занималась компания Voltage Pictures.

Главные роли в фильме исполнили – Сидни Тейлор и Чейз Стоукс. Также в картине снимались – Элла Балинска, Эван Мок, Александр Людвиг и другие известные молодые артисты.

В российской версии фильма главных героев озвучили певица MONA и актер Анар Халилов.

«Я всю жизнь влюбляюсь в плохих парней с татуировками, а теперь я озвучиваю главную героиню в фильме, которая делает тоже самое! Я очень рада попробовать себя в озвучке, давно хотела это сделать и здорово стать частью такого большого и романтичного фильма. А еще я фанат «Дневника памяти», так даже мой альбом называется. Ну как можно было отказаться?», MONA