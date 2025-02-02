"Парни с тату. Прямо в сердце": всероссийская премьера страстной истории
- 09:09 2 февраля
- 16+
- AnnaAnna
5 февраля Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру новый фильм режиссера Ника Кассаветиса «Парни с тату. Прямо в сердце» 18+.
Ник Кассаветис – автор одного из главных современных фильмов о любви «Дневник памяти» 12+ – экранизировал роман Джей Крауновер из серии Marked Men. Это первая книга в популярной линейке, которая была переведена на 11 языков и стала бестселлером New York Times и USA Today. Сценарий фильма «Парни с тату. Прямо в сердце» написала Шэрон Сакс. Производством занималась компания Voltage Pictures.
Главные роли в фильме исполнили – Сидни Тейлор и Чейз Стоукс. Также в картине снимались – Элла Балинска, Эван Мок, Александр Людвиг и другие известные молодые артисты.
В российской версии фильма главных героев озвучили певица MONA и актер Анар Халилов.
«Я всю жизнь влюбляюсь в плохих парней с татуировками, а теперь я озвучиваю главную героиню в фильме, которая делает тоже самое! Я очень рада попробовать себя в озвучке, давно хотела это сделать и здорово стать частью такого большого и романтичного фильма. А еще я фанат «Дневника памяти», так даже мой альбом называется. Ну как можно было отказаться?», MONA
«Это был интересный, но очень сложный для меня опыт, потому что играть не так как сыграл бы я, еще и находясь в студии, а не на площадке оказалось сложнее чем я думал. Но все равно мне кажется, что этот фильм нужно посмотреть всем. Как минимум потому, что он очень красивый – красивые актеры, красивая история, красивые кадры. Эстетическое удовольствие вы получите точно!», Анар
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