Житель Коми перевел аферистам все свои накопления, пытаясь спасти машину от фейкового аукциона

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В полицию Усинска обратился 63-летний местный житель, оказавшийся жертвой сложной мошеннической схемы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми. Мужчина рассказал правоохранителям, что получил сообщение в мессенджере от незнакомца, представившегося начальником предприятия, где он ранее работал. Этот человек заявил, что против двух его коллег возбуждено уголовное дело по обвинению в экстремизме, и попросил помочь сотрудникам силовых структур.

Затем с ним связались по телефону лица, выдававшие себя за сотрудников прокуратуры, службы нацбезопасности, казначейства и Центробанка. Совместными усилиями они убедили свою жертву принять их историю о продаже его автомобиля на аукционе бывшими коллегами, которые обвинялись в незаконном финансировании запрещенных организаций.

Напуганного пенсионера злоумышленники проинструктировали, как срочно решить проблему: нужно опередить других покупателей, оплатив первоначальный взнос в 500 тысяч рублей и сразу после этого предъявить заявление в полицию. Для этого предложили воспользоваться виртуальной "безопасной" картой, специально созданной для него, и пополнить её через банкомат. Далее "помощники" обещали связаться с аукционом и зафиксировать автомобиль за настоящим хозяином.

Следуя указаниям мошенников, мужчина перевел им 160 тысяч рублей из своих накоплений. Однако кредитные 340 тысяч не получилось отправить на указанный счет. Он стал искать в интернете информацию о том, как избежать такой ситуации, и обнаружил аналогичные мошеннические схемы. Осознав обман, он обратился в полицию.