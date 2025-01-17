“Тихая эпидемия 21 века”: чем опасны болезни печени и как защитить свое здоровье

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Печень называют “молчаливым органом”, ведь она редко подает сигналы о проблемах. Ежегодно от цирроза умирает более 1 миллиона человек, еще 788 тысяч — от рака печени. При этом 80% заболеваний диагностируются на поздних стадиях, когда лечение уже малоэффективно. Вы чувствуете себя хорошо? Это не повод откладывать обследование. Болезни печени на ранних стадиях практически не имеют симптомов, но последствия могут быть разрушительными.

Печень — это “химическая лаборатория” организма. Ее роль невозможно переоценить.

Она выполняет множество важных функций, без которых жизнь была бы невозможна:

— детоксикация — очистка крови от токсинов, лекарств и вредных веществ, которые поступают в организм извне;

— синтез альбуминов и других белков, которые участвуют в процессе свертывания крови и поддерживают обмен веществ;

— производство желчи, необходимой для переваривания жиров;

— регулирование уровня сахара: печень сохраняет избыток глюкозы в виде гликогена и отдает ее в кровь, когда уровень сахара падает.

Любое нарушение в работе печени сразу же отражается на здоровье: появляются слабость, потеря аппетита, тошнота, отеки, проблемы с кожей.





Какие факторы вызывают заболевания печени?

Современный образ жизни напрямую влияет на здоровье печени. Неправильное питание, стресс, низкая активность — все это перегружает орган.

Постоянное употребление жирной пищи и сладкого приводит к жировому перерождению печени, из-за чего она теряет способность перерабатывать токсины.

Алкогольный цирроз может развиться всего за 2 года при злоупотреблении алкоголем.

Вирусные гепатиты B и C часто переходят в хроническую форму, незаметно повреждая клетки органа на протяжении десятилетий. Все эти болезни нередко приводят к фиброзу, циррозу или раку печени.

Прием некоторых лекарств без контроля врача или контакт с токсинами вызывают тяжелые изменения, которые сложно лечить.

Но самое распространенное заболевание, приводящее к серьезным последствиям — это неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). Ее называют “тихой эпидемией 21 века”, ведь в России она диагностируется у каждого четвертого взрослого.



Как защитить свое здоровье?

Регулярное прохождение медицинских обследований, а именно, сдача анализов, помогает вовремя выявить проблемы с печенью и предотвратить развитие тяжелых заболеваний. Биохимия крови позволяет оценить работу печени, выявить воспаление или повреждение клеток.

К важнейшим показателям относятся:

— аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ) — ферменты, повышенный уровень которых указывает на повреждение клеток печени. Это одни из ключевых маркеров воспаления или разрушения тканей;

— билирубин общий и его фракции — показатель работы печени, связанный с переработкой и выведением пигмента. Повышенный билирубин может говорить о гепатите, желчнокаменной болезни или застое желчи;

— щелочная фосфатаза (ЩФ) — маркер, который указывает на нарушения в желчевыводящих путях и возможный застой желчи;

— гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) — фермент, чувствительный к нарушениям в желчевыводящих путях и токсическому поражению печени.

— общий белок и белковые фракции показывают способность печени синтезировать белки. Снижение уровня белка может свидетельствовать о хронических заболеваниях.

Биохимия крови также помогает определить состояние других систем организма:

— работа почек (креатинин, мочевина);

— обменные процессы и уровень холестерина;

— минеральный баланс (кальций, фосфор);

— функции поджелудочной железы (амилаза).

Анализ помогает выявить скрытые нарушения и поставить точный диагноз. Регулярное проведение биохимии крови — шаг к сохранению здоровья и предупреждению серьезных заболеваний.



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