Жители Коми повелись на уловки мошенников и лишились более 600 тысяч рублей
- 01:00 2 февраля
- 16+
- Анастасия Амелькина
В Коми два человека потеряли свои сбережения, доверившись незнакомцам и сообщив им коды из сообщений. Полиция настоятельно предупреждает жителей о рисках, связанных с разглашением персональных данных посторонним.
50-летний житель Вуктыла стал жертвой телефонных мошенников. Ему звонили через популярный мессенджер, представляясь сотрудниками пенсионного фонда. Неизвестные уверяли мужчину, что его пенсию нужно пересчитать из-за ошибки. После нескольких звонков собеседник согласился на обновление данных. Следуя инструкциям, он передал данные своей банковской карты и коды из сообщений. После этого с его счета было списано полмиллиона рублей. Осознав это, потерпевший обратился в полицию.
В другом случае жительница Воркуты, разместившая объявление о продаже квартиры, доверилась "покупателю", связавшемуся с ней в мессенджере. Мужчина предложил залог в 20 тысяч рублей и попросил удалить объявление. Женщина передала ему данные своей карты и коды. В итоге она лишилась 120 тысяч рублей. Обманутая продавщица не смогла дозвониться до мошенника и сообщила о случившемся в полицию.
Как сообщает МВД по Коми, по обоим инцидентам возбуждены уголовные дела. В ведомстве также напомнили, что нельзя передавать свои персональные данные или коды из сообщений кому-либо. Мошенники могут использовать их, чтобы украсть деньги или оформить кредиты от вашего имени.