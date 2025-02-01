Жители Коми повелись на уловки мошенников и лишились более 600 тысяч рублей

В Коми два человека потеряли свои сбережения, доверившись незнакомцам и сообщив им коды из сообщений. Полиция настоятельно предупреждает жителей о рисках, связанных с разглашением персональных данных посторонним.

50-летний житель Вуктыла стал жертвой телефонных мошенников. Ему звонили через популярный мессенджер, представляясь сотрудниками пенсионного фонда. Неизвестные уверяли мужчину, что его пенсию нужно пересчитать из-за ошибки. После нескольких звонков собеседник согласился на обновление данных. Следуя инструкциям, он передал данные своей банковской карты и коды из сообщений. После этого с его счета было списано полмиллиона рублей. Осознав это, потерпевший обратился в полицию.