В Коми начался сильный снегопад: филиал "Россети Северо-Запад" работает в режиме повышенной готовности

Фото из архива "Про Города"

В Республике Коми наблюдается интенсивный снегопад, сопровождающийся температурными колебаниями около нуля градусов. В этих условиях на проводах быстро образуется ледяная корка.

Филиал «Россети Северо-Запад» в регионе действует в режиме повышенной готовности. Для оперативного восстановления электроснабжения задействованы 86 аварийных бригад и 286 единиц техники. В резерве подготовлены 78 дизельных генераторов с общей мощностью 31,7 МВт для важнейших социальных объектов. Неблагоприятные погодные условия вероятно сохранятся до конца дня.