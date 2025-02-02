В Коми начался сильный снегопад: филиал "Россети Северо-Запад" работает в режиме повышенной готовности
- 09:50 2 февраля
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- Служба новостей
В Республике Коми наблюдается интенсивный снегопад, сопровождающийся температурными колебаниями около нуля градусов. В этих условиях на проводах быстро образуется ледяная корка.
Филиал «Россети Северо-Запад» в регионе действует в режиме повышенной готовности. Для оперативного восстановления электроснабжения задействованы 86 аварийных бригад и 286 единиц техники. В резерве подготовлены 78 дизельных генераторов с общей мощностью 31,7 МВт для важнейших социальных объектов. Неблагоприятные погодные условия вероятно сохранятся до конца дня.
Специалисты сетевой компании напоминают о важности соблюдения правил безопасности вблизи электроустановок, подчеркивая, что подходить к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на 8 метров и пытаться самостоятельно восстанавливать электроснабжение запрещено.
Для сообщения о перебоях в электроснабжении или повреждениях энергетических объектов действует круглосуточная бесплатная горячая линия #Россети по номеру 8-800-220-0-220, для мобильных телефонов — 220.