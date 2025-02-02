В 2024 году налоговый вычет за спортзалы получили 3 247 жителей Коми

Фото из архива "Про Города"

В 2024 году УФНС по Республике Коми сообщило, что 3 247 налогоплательщиков региона получили социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги на общую сумму 77 357 рублей по декларациям за 2023 год. Чтобы воспользоваться таким вычетом, важно, чтобы спортивная организация или индивидуальный предприниматель (ИП), оказывающие услуги, были включены в специальный перечень. Этот список ежегодно обновляется и доступен на сайте Министерства спорта России. Об этом информирует пресс-служба УФНС России по Республике Коми.

Право на вычет имеют только граждане, которые в год оплаты спортивных услуг платили налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Вычет можно оформить как на себя, так и на несовершеннолетних детей, подопечных, а также на детей и подопечных до 24 лет, обучающихся по очной форме.

В 2025 году можно будет заявить к вычету расходы за 2022, 2023 и 2024 годы. Для каждого года потребуется подать отдельную налоговую декларацию. С 1 января 2024 года максимальный размер вычета составляет 150 тыс. рублей, а наибольшая сумма к возврату — 19,5 тыс. рублей. Чтобы вернуть часть налога за 2024 год, нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ и приложить унифицированную справку КНД 1151160 от поставщика услуг.

Для расходов за 2022 и 2023 годы действуют прежние правила предоставления вычета: лимит расходов составляет 120 тыс. рублей в год, а максимальная сумма к возврату — 15,6 тыс. рублей. К каждой декларации необходимо приложить договор со спортивным учреждением и кассовый чек. Если вычет оформляется за детей, дополнительно нужно представить документы, подтверждающие родство: свидетельство о рождении или усыновлении, решение органа опеки, удостоверение законного представителя. Если речь идет о детях старше 18 лет, обучающихся очно в колледже или вузе, потребуется справка из учебного заведения.

Начиная с 2025 года, для расходов за 2024 год граждане смогут оформить социальные вычеты в упрощенном порядке. Для этого достаточно обратиться с заявлением в организацию, предоставлявшую спортивные услуги. При наличии технической возможности ИП или организации передадут данные, подтверждающие право на вычет. Эта информация появится в "Личном кабинете налогоплательщика" в течение 20 рабочих дней после отправки данных в электронном виде в налоговый орган. Если право на вычет подтверждается, в Личный кабинет поступит предзаполненное заявление, которое нужно подписать электронной подписью и направить на проверку в налоговый орган для возврата НДФЛ.