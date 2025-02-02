В Коми с начала 2025 года на спецстоянку отправили 86 машин
- 16:30 2 февраля
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- Служба новостей
С начала 2025 года зафиксировано 86 случаев задержания транспортных средств и их перемещения на специализированные стоянки. Причиной таких мер стали административные правонарушения, допущенные водителями.
В Госавтоинспекции разъяснили механизм задержания автомобилей. Сотрудники ГАИ выявляют нарушение, оформляют материалы по делу об административном правонарушении, а затем связываются со специализированной службой для доставки машины на штрафстоянку. После этого собственник транспортного средства получает уведомление о случившемся.
На водителя, совершившего нарушение, накладывается штраф. Кроме того, он обязан покрыть расходы на транспортировку автомобиля на штрафстоянку, а также оплатить его хранение. Чтобы вернуть машину, потребуется предоставить копию протокола или определения с отметкой из Госавтоинспекции, а также дополнительные документы. Их перечень варьируется в зависимости от того, кто именно забирает автомобиль.
Отдельный порядок действует в отношении так называемых "подснежников" — брошенных транспортных средств. Информация о них передается в администрацию муниципалитета, где создаются специальные комиссии. На основании их решений бесхозяйные автомобили могут быть эвакуированы, сообщает БНК.