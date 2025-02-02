В Коми с начала 2025 года на спецстоянку отправили 86 машин

С начала 2025 года зафиксировано 86 случаев задержания транспортных средств и их перемещения на специализированные стоянки. Причиной таких мер стали административные правонарушения, допущенные водителями.

В Госавтоинспекции разъяснили механизм задержания автомобилей. Сотрудники ГАИ выявляют нарушение, оформляют материалы по делу об административном правонарушении, а затем связываются со специализированной службой для доставки машины на штрафстоянку. После этого собственник транспортного средства получает уведомление о случившемся.