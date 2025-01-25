2 яйца и капуста — а на выходе аппетитная лепёшка: на завтрак домашние будут требовать только её вместо надоевших каш
- 09:20 25 января
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- Служба новостей
Капустная лепёшка — это простое, вкусное и сытное блюдо, которое станет отличной альтернативой привычным завтракам. Белокочанная капуста, которая есть практически в каждом доме, превращается в аппетитное угощение всего за несколько шагов. Попробуйте приготовить эту лепёшку, если каши уже надоели, и удивите своих близких новым блюдом, пишет портал hibiny.ru.
Ингредиенты:
- Капуста — 300 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Соль и чёрный перец — по вкусу;
- Орегано — ¼ ч.л.;
- Твёрдый сыр — 20–30 г;
- Сливочное масло — для смазывания сковороды.
Приготовление:
- Капусту мелко нашинкуйте, переложите в миску и слегка разомните руками, добавив соль и перец.
- В миску с капустой разбейте яйца и тщательно перемешайте до однородной массы.
- Сковороду смажьте сливочным маслом, выложите капустно-яичную смесь и разровняйте её лопаткой.
- Сверху посыпьте лепёшку тёртым сыром и орегано. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне около 15 минут.
- Когда низ лепёшки подрумянится, блюдо готово! Подавайте горячим и наслаждайтесь вкусом.