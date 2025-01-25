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2 яйца и капуста — а на выходе аппетитная лепёшка: на завтрак домашние будут требовать только её вместо надоевших каш

2 яйца и капуста — а на выходе аппетитная лепёшка: на завтрак домашние будут требовать только её вместо надоевших каш

Капустная лепёшка — это простое, вкусное и сытное блюдо, которое станет отличной альтернативой привычным завтракам. Белокочанная капуста, которая есть практически в каждом доме, превращается в аппетитное угощение всего за несколько шагов. Попробуйте приготовить эту лепёшку, если каши уже надоели, и удивите своих близких новым блюдом, пишет портал hibiny.ru.

Ингредиенты:

  • Капуста — 300 г;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Соль и чёрный перец — по вкусу;
  • Орегано — ¼ ч.л.;
  • Твёрдый сыр — 20–30 г;
  • Сливочное масло — для смазывания сковороды.

Приготовление:

  1. Капусту мелко нашинкуйте, переложите в миску и слегка разомните руками, добавив соль и перец.
  2. В миску с капустой разбейте яйца и тщательно перемешайте до однородной массы.
  3. Сковороду смажьте сливочным маслом, выложите капустно-яичную смесь и разровняйте её лопаткой.
  4. Сверху посыпьте лепёшку тёртым сыром и орегано. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне около 15 минут.
  5. Когда низ лепёшки подрумянится, блюдо готово! Подавайте горячим и наслаждайтесь вкусом.

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