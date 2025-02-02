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С 3 февраля начнут лишать прав даже трезвых водителей: водителей ждет новый сюрприз по вечерам

С 3 февраля начнут лишать прав даже трезвых водителей: водителей ждет новый сюрприз по вечерам

Автомобилистов предупредили о новых проверках на дорогах, которые будут проводиться по вечерам. Уже с 3 февраля многие водители лишатся своих прав после ответа на один вопрос. И это произойдет даже с теми, кто не употреблял алкоголь, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты, новые рейды ГИБДД стартуют уже в ближайшие выходные, то есть с 3 февраля. Искать будут тех водителей, по вине которых происходят самые тяжелые ДТП, то есть выпивших перед поездкой или употребивших запрещенные вещества. Но вместе с тем суровое наказание в виде лишения прав ждет и абсолютно трезвых граждан.

Так, эксперты предупредили, что без водительского удостоверения оставят тех водителей, которые передали управление авто своему пьяному родственнику или знакомому. В таком случае обоих лишат прав, а также оштрафуют на сумму в 30 тысяч рублей. То же самое ждет и тех, кто на вопрос о прохождении процедуры освидетельствования ответит отказом.

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