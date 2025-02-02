С 3 февраля начнут лишать прав даже трезвых водителей: водителей ждет новый сюрприз по вечерам
- 15:17 2 февраля
- 16+
- Служба новостей
Автомобилистов предупредили о новых проверках на дорогах, которые будут проводиться по вечерам. Уже с 3 февраля многие водители лишатся своих прав после ответа на один вопрос. И это произойдет даже с теми, кто не употреблял алкоголь, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказали специалисты, новые рейды ГИБДД стартуют уже в ближайшие выходные, то есть с 3 февраля. Искать будут тех водителей, по вине которых происходят самые тяжелые ДТП, то есть выпивших перед поездкой или употребивших запрещенные вещества. Но вместе с тем суровое наказание в виде лишения прав ждет и абсолютно трезвых граждан.
Так, эксперты предупредили, что без водительского удостоверения оставят тех водителей, которые передали управление авто своему пьяному родственнику или знакомому. В таком случае обоих лишат прав, а также оштрафуют на сумму в 30 тысяч рублей. То же самое ждет и тех, кто на вопрос о прохождении процедуры освидетельствования ответит отказом.
Читайте также:
- Салат всего из 3-х ингредиентов — и никакой возни: сытный и подойдет вместо гарнира — накормите гостей не хуже ресторана
- Рискуете оказаться в рядах двоечников: школьники решают за 5 секунд, а 80% взрослых не могут вовсе
- Лучше краски и обоев: бюджетная отделка для неровных стен, о которой все забыли, а зря — выглядит богато, гости ахнут