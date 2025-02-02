С 3 февраля начнут лишать прав даже трезвых водителей: водителей ждет новый сюрприз по вечерам

Автомобилистов предупредили о новых проверках на дорогах, которые будут проводиться по вечерам. Уже с 3 февраля многие водители лишатся своих прав после ответа на один вопрос. И это произойдет даже с теми, кто не употреблял алкоголь, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты, новые рейды ГИБДД стартуют уже в ближайшие выходные, то есть с 3 февраля. Искать будут тех водителей, по вине которых происходят самые тяжелые ДТП, то есть выпивших перед поездкой или употребивших запрещенные вещества. Но вместе с тем суровое наказание в виде лишения прав ждет и абсолютно трезвых граждан.