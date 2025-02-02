Беру банановую кожуру и натираю: обычный мусор стал ценнее золота - показываю, как нужно использовать

Большинство людей отправляют банановую кожуру в мусорное ведро, не догадываясь, насколько это ценный продукт. На самом деле, этот «отход» можно использовать десятками полезных способов: от ухода за растениями до косметических процедур.

Рассказываем, почему банановая кожура – настоящий клад и как правильно ее применять.