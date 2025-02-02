Аномальная зима продолжается: синоптики дали прогноз по Коми и Сыктывкару на 2 февраля

Коми ЦГМС сообщает, что 2 февраля республика окажется под влиянием аномальных погодных условий. По ночам в большинстве районов ожидаются небольшие или умеренные снегопады, за исключением крайних западных, северных и северо-восточных частей, где существенных осадков не будет. Днем северные и центральные районы будут подвержены небольшому снегопаду, а на юге прогнозируются сильные снегопады, местами переходящие в мокрый снег. Из-за этого возможно гололедно-изморозевое отложение.

Северо-восточный и восточный ветры скоростью 6-11 м/с будут преобладать в регионе, однако в южных районах ночью ожидается юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температурный режим также будет разниться: на севере ночью и днем температура составит -15…-20°С, с возможными прояснениями до -25°С, в центральных районах ожидается -6…-11°С, в отдельных местах до -16°С, а на юге температура будет колебаться от +1 до -4°С.