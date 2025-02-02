Химическая отрава в милой бутылке: Роскачество озвучило худшие бренды растительного масла

Роскачество опубликовало результаты исследования, которое поставило под сомнение качество продукции ряда известных брендов растительного масла. Основной вывод экспертов — маркетинговые уловки производителей часто вводят потребителей в заблуждение. Продукция, рекламируемая как натуральная и безопасная, может содержать опасные вещества, которые вредят здоровью.

Среди брендов, которые не прошли проверку, оказались «Кубань», «Империя Солнца» и «Золотой стандарт». В их продукции были выявлены серьёзные нарушения: повышенный уровень жирных кислот, несоответствие рецептурным стандартам и даже подозрения на подделку технологий производства. Такие несоответствия могут быть результатом небрежного контроля качества или намеренного обмана потребителей.