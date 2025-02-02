Химическая отрава в милой бутылке: Роскачество озвучило худшие бренды растительного масла
- 23:37 2 февраля
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- Служба новостей
Роскачество опубликовало результаты исследования, которое поставило под сомнение качество продукции ряда известных брендов растительного масла. Основной вывод экспертов — маркетинговые уловки производителей часто вводят потребителей в заблуждение. Продукция, рекламируемая как натуральная и безопасная, может содержать опасные вещества, которые вредят здоровью.
Среди брендов, которые не прошли проверку, оказались «Кубань», «Империя Солнца» и «Золотой стандарт». В их продукции были выявлены серьёзные нарушения: повышенный уровень жирных кислот, несоответствие рецептурным стандартам и даже подозрения на подделку технологий производства. Такие несоответствия могут быть результатом небрежного контроля качества или намеренного обмана потребителей.
Особое внимание эксперты обратили на продукцию брендов «Кубань» и «Green Ray». В их масле зафиксирован повышенный уровень жирных кислот, что особенно опасно для здоровья. Регулярное употребление такой продукции может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой и другими заболеваниями.
Роскачество подчёркивает: красивая упаковка и громкие рекламные лозунги не гарантируют высокого качества. Чтобы защитить себя, потребителям рекомендуется внимательно изучать состав продукта и отдавать предпочтение проверенным брендам. На упаковке не должно быть скрытых ингредиентов, а в составе — избыточных добавок или консервантов, пишет источник.
Этот случай служит напоминанием о том, что ответственность за выбор продуктов лежит не только на производителях, но и на самих покупателях. Регулярные исследования помогают выявлять недобросовестных производителей, но знание о том, как распознать качественный продукт, остаётся главным инструментом защиты здоровья.