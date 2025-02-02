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Многодетные семьи в Коми получат деньги на покупку одежды и обуви

Многодетные семьи в Коми получат деньги на покупку одежды и обувиФото из архива "Про Города"

Правительство Республики Коми объявило об увеличении размера пособия на приобретение одежды и обуви для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Это важный шаг в поддержке семей с детьми, особенно учитывая текущую экономическую ситуацию.

Новые размеры выплат С 1 января 2025 года размер единовременной денежной выплаты составит 7663 рубля, что является результатом плановой индексации данного пособия. Индексация проводится с целью компенсации роста цен на детские товары и обеспечение достойного уровня жизни семей с детьми.

Категории получателей и периодичность выплат

  1. Многодетные семьи:
  • Имеют право на получение пособия ежегодно
  • Количество детей в семье должно быть три и более
  • Статус многодетной семьи должен быть официально подтвержден
  1. Малоимущие семьи:
  • Семьи с двумя детьми - выплата предоставляется один раз в два года
  • Семьи с одним ребенком - выплата предоставляется один раз в три года
  • Учитываются совокупные доходы всех членов семьи

Порядок оформления Для получения пособия необходимо подать заявление одним из следующих способов:

  • Лично в Центре социальной защиты населения
  • Через многофункциональный центр "Мои Документы"
  • В электронном виде через портал государственных услуг (Госуслуги)

Необходимые документы:

  • Паспорта родителей
  • Свидетельства о рождении детей
  • Справки о доходах
  • Документы, подтверждающие статус многодетной/малоимущей семьи
  • Реквизиты банковского счета для перечисления средств

Особенности программы Важно отметить, что:

  • Выплата носит целевой характер и должна быть потрачена на приобретение детской одежды и обуви
  • Размер пособия рассчитан на покрытие основных потребностей ребенка в сезонной одежде и обуви
  • Прием документов осуществляется круглогодично
  • Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней

Значение программы Данная мера социальной поддержки направлена на:

  • Обеспечение равных возможностей для развития детей
  • Снижение финансовой нагрузки на многодетные и малообеспеченные семьи
  • Поддержание социальной стабильности в регионе
  • Стимулирование рождаемости

Контактная информация Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться:

  • В министерство труда Республики Коми
  • В местные отделения социальной защиты
  • По телефонам горячей линии
  • Через официальный сайт ведомства

Программа является частью комплексной системы социальной поддержки семей с детьми в Республике Коми и демонстрирует приверженность властей решению вопросов демографического развития региона.

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