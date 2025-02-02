Многодетные семьи в Коми получат деньги на покупку одежды и обуви

Правительство Республики Коми объявило об увеличении размера пособия на приобретение одежды и обуви для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Это важный шаг в поддержке семей с детьми, особенно учитывая текущую экономическую ситуацию.

Новые размеры выплат С 1 января 2025 года размер единовременной денежной выплаты составит 7663 рубля, что является результатом плановой индексации данного пособия. Индексация проводится с целью компенсации роста цен на детские товары и обеспечение достойного уровня жизни семей с детьми.