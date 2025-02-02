Многодетные семьи в Коми получат деньги на покупку одежды и обуви
- 01:00 3 февраля
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- Служба новостей
Правительство Республики Коми объявило об увеличении размера пособия на приобретение одежды и обуви для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Это важный шаг в поддержке семей с детьми, особенно учитывая текущую экономическую ситуацию.
Новые размеры выплат С 1 января 2025 года размер единовременной денежной выплаты составит 7663 рубля, что является результатом плановой индексации данного пособия. Индексация проводится с целью компенсации роста цен на детские товары и обеспечение достойного уровня жизни семей с детьми.
Категории получателей и периодичность выплат
- Многодетные семьи:
- Имеют право на получение пособия ежегодно
- Количество детей в семье должно быть три и более
- Статус многодетной семьи должен быть официально подтвержден
- Малоимущие семьи:
- Семьи с двумя детьми - выплата предоставляется один раз в два года
- Семьи с одним ребенком - выплата предоставляется один раз в три года
- Учитываются совокупные доходы всех членов семьи
Порядок оформления Для получения пособия необходимо подать заявление одним из следующих способов:
- Лично в Центре социальной защиты населения
- Через многофункциональный центр "Мои Документы"
- В электронном виде через портал государственных услуг (Госуслуги)
Необходимые документы:
- Паспорта родителей
- Свидетельства о рождении детей
- Справки о доходах
- Документы, подтверждающие статус многодетной/малоимущей семьи
- Реквизиты банковского счета для перечисления средств
Особенности программы Важно отметить, что:
- Выплата носит целевой характер и должна быть потрачена на приобретение детской одежды и обуви
- Размер пособия рассчитан на покрытие основных потребностей ребенка в сезонной одежде и обуви
- Прием документов осуществляется круглогодично
- Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней
Значение программы Данная мера социальной поддержки направлена на:
- Обеспечение равных возможностей для развития детей
- Снижение финансовой нагрузки на многодетные и малообеспеченные семьи
- Поддержание социальной стабильности в регионе
- Стимулирование рождаемости
Контактная информация Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться:
- В министерство труда Республики Коми
- В местные отделения социальной защиты
- По телефонам горячей линии
- Через официальный сайт ведомства
Программа является частью комплексной системы социальной поддержки семей с детьми в Республике Коми и демонстрирует приверженность властей решению вопросов демографического развития региона.