"Деньги спишут полностью". Всех, у кого есть "Сбербанк Онлайн", ждет сюрприз

Пользователям приложения «Сбербанк Онлайн» в мобильной версии или же с компьютера рассказали о новом сюрпризе, которых их ждет. Ресурсные организации начнут взимать суммы со своих клиентов. И в некоторых случаях деньги со счета спишут полностью, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов, изменение ожидает владельцев банковских карт со стороны поставщиков коммунальных услуг. В различных регионах нашей страны такие компании начали напоминать гражданам о необходимости оплаты услуг ЖКХ. Ведь многие не делают этого, и в результате накапливаются долги.