Житель Коми попался пьяным за рулем и пытался дать взятку

В Усть-Вымском районном суде Республики Коми рассмотрели уголовное дело против 54-летнего жителя поселка Жешарт. Мужчина признан виновным по двум статьям за попытку дать взятку, которая не превышает 10 тысяч рублей. Государственное обвинение поддерживало прокуратура Усть-Вымского района.

Суд установил, что ночью 19 октября 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ-2106 и начал ездить по улицам Жешарта. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы.