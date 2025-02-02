Житель Коми попался пьяным за рулем и пытался дать взятку
- 08:45 2 февраля
- 16+
- Служба новостей
В Усть-Вымском районном суде Республики Коми рассмотрели уголовное дело против 54-летнего жителя поселка Жешарт. Мужчина признан виновным по двум статьям за попытку дать взятку, которая не превышает 10 тысяч рублей. Государственное обвинение поддерживало прокуратура Усть-Вымского района.
Суд установил, что ночью 19 октября 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ-2106 и начал ездить по улицам Жешарта. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы.
После проведения медицинского освидетельствования и осознания ситуации мужчина попытался дать инспектору ГИБДД взятку в размере 5 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности. Инспектор отказался принять деньги и зафиксировал попытку правонарушения.
После протрезвления мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Учитывая мнение государственного обвинителя, суд назначил ему штраф в размере 25 тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу. Расследование по данному делу проводилось Усть-Вымским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Коми.