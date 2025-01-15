Сыктывкарка разбила ртутный градусник на борту самолета: ей придется возместить убытки
- 08:45 15 января
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- Инесса Богатая
Сыктывкарский суд принял решение взыскать с пассажирки компенсацию ущерба в пользу известной авиакомпании за поврежденный ртутный термометр на борту самолета. Об этом сообщает "Комиинформ".
Как сообщает издание, авиакомпания подала иск. По данным Сыктывкарского городского суда, женщина нарушила правила авиаперевозчика, пронеся на борт медицинский термометр, содержащий ртуть, на рейсе.
В какой-то момент термометр разбился в самолете, что привело к загрязнению салона токсичным веществом. Это потребовало проведения санитарной обработки на борту.
В ходе судебного разбирательства установлено, что ответчица нарушила правила авиакомпании по перевозке пассажиров и багажа. Поскольку между действиями жительницы столицы Коми и понесенными убытками авиакомпании была установлена причинно-следственная связь, суд постановил взыскать ущерб с ответчицы.
Решение пока не вступило в законную силу.
Напомним, в Сыктывкаре мужчина, которые ударил одного подростка в автобусе, а другого вышвырнул из салона, предстанет перед судом.