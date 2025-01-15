Сыктывкарка разбила ртутный градусник на борту самолета: ей придется возместить убытки

Сыктывкарский суд принял решение взыскать с пассажирки компенсацию ущерба в пользу известной авиакомпании за поврежденный ртутный термометр на борту самолета. Об этом сообщает "Комиинформ".

Как сообщает издание, авиакомпания подала иск. По данным Сыктывкарского городского суда, женщина нарушила правила авиаперевозчика, пронеся на борт медицинский термометр, содержащий ртуть, на рейсе.