Красивейший цветок, но агрессивный: эту лиану никогда не посадит умный агроном
- 07:05 2 февраля
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- Служба новостей
Агроном рассказала о популярном в России неприхотливом цветке, который не стоит сажать на своем участке.
Это — кампсис. Мало кто знает, как называется это лианоподобное растение, которое очень распространено в южных широтах РФ. Его можно встретить оплетающим заборы, фонарные столбы, деревья и дома — в общем, что можно заплести.
Свое мнение о кампсисе озвучила Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада Белоруссии. Она выделяет его выживаемость, но это свойство весьма условно. Ее мнение привел Дзен-канал Pocvetok.
"Пишут: а посадите его в укромном месте, а потом вы его укроете, и будет счастье — оно такое неприхотливое. Да, но не в нашей зоне".
ФОльга Дуброва
По отзывам многих садоводов, кампсис, являясь растением-агрессором, трудно контролировать на участке. Посадив его раз, стоит поволноваться о благополучии ближайших деревьев и кустарников. Эта экзотично цветущая лиана способна им навредить, лишив солнца и питания, пишет hibiny.ru.
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