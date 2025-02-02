Красивейший цветок, но агрессивный: эту лиану никогда не посадит умный агроном

Агроном рассказала о популярном в России неприхотливом цветке, который не стоит сажать на своем участке.

Это — кампсис. Мало кто знает, как называется это лианоподобное растение, которое очень распространено в южных широтах РФ. Его можно встретить оплетающим заборы, фонарные столбы, деревья и дома — в общем, что можно заплести.

Свое мнение о кампсисе озвучила Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада Белоруссии. Она выделяет его выживаемость, но это свойство весьма условно. Ее мнение привел Дзен-канал Pocvetok.