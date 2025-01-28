"Злой город": всероссийская премьера исторической экшн-драмы

29 января Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру масштабной исторической экшн-драмы с Алексеем Гуськовым, Александром Метелкиным, Леонелой Мантуровой и Владимиром Любимцевым.

1238 год. Многочисленное войско Золотой Орды в течение двух месяцев атаковало маленький русский город Козельск. Тысячи погибших монгольских воинов и использованных осадных орудий, но город всё стоял, показывая врагу несокрушимость и твёрдость русского духа. После этой битвы Хан Батый повелел навеки забыть его имя и отныне именовать «злым городом».