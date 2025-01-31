В Коми за неделю выросли цены на чай, гречку и хлеб

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Комистат сообщает о динамике потребительских цен на ряд товаров и услуг с 21 по 27 января. В течение последней недели произошло увеличение стоимости черного байхового чая на 6,6%, замороженной неразделанной рыбы на 3,2%, твердых, полутвердых и мягких сыров на 3%, полукопченых и варено-копченых колбас и гречневой крупы на 1,9%, пшена и обедов в столовых, кафе, закусочных (за исключением столовых в организациях) на 1,4%, поваренной соли на 1,2%, и ржаного хлеба на 1%.

Цены на куриные яйца снизились на 1%.

Изменения также затронули плодоовощную продукцию, например, на огурцы цены выросли на 8,5%, на помидоры — на 2,5%.

Снизились цены на бананы на 4,6%, морковь на 1,3%, белокочанную капусту на 1,2%, яблоки на 0,9%.

Среди лекарственных препаратов рост цен отметили у активированного угля и трекрезана на 1,6%, пенталгина на 1,5%, лизобакта на 1,2%. Подешевел валидол на 2,8%.

Из непродовольственных товаров первой необходимости подорожали сухие корма для домашних животных на 3, 9%, пеленки для новорожденных на 2,5%, туалетное мыло на 1,4%, зубные щетки на 1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо остались неизменными.