В Коми за неделю выросли цены на чай, гречку и хлеб
- 10:45 31 января
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- Инесса Богатая
Комистат сообщает о динамике потребительских цен на ряд товаров и услуг с 21 по 27 января.
В течение последней недели произошло увеличение стоимости черного байхового чая на 6,6%, замороженной неразделанной рыбы на 3,2%, твердых, полутвердых и мягких сыров на 3%, полукопченых и варено-копченых колбас и гречневой крупы на 1,9%, пшена и обедов в столовых, кафе, закусочных (за исключением столовых в организациях) на 1,4%, поваренной соли на 1,2%, и ржаного хлеба на 1%.
Цены на куриные яйца снизились на 1%.
Изменения также затронули плодоовощную продукцию, например, на огурцы цены выросли на 8,5%, на помидоры — на 2,5%.
Снизились цены на бананы на 4,6%, морковь на 1,3%, белокочанную капусту на 1,2%, яблоки на 0,9%.
Среди лекарственных препаратов рост цен отметили у активированного угля и трекрезана на 1,6%, пенталгина на 1,5%, лизобакта на 1,2%. Подешевел валидол на 2,8%.
Из непродовольственных товаров первой необходимости подорожали сухие корма для домашних животных на 3, 9%, пеленки для новорожденных на 2,5%, туалетное мыло на 1,4%, зубные щетки на 1%.
Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо остались неизменными.
Среди услуг подорожание произошло на мойку легкового автомобиля на 2,4%, а также средняя стоимость проживания в двухзвездочных гостиницах увеличилась на 2,3%.