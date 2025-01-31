В Коми финалиста всероссийского конкурса приставов уличили в коррупции

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В Республике Коми призера национального конкурса судебных приставов обвинили в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского горсуда. Екатерина А., фигурант этого дела, в июле 2018 года одержала победу во втором этапе всероссийского конкурса "Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России" в регионах СЗФО, а в ноябре заняла третье место на финале конкурса.

Сыктывкарский городской суд 31 января 2025 года вынес приговор Екатерине А. Её признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, предусмотренном частью 1 статьи 385 УК.

Суд установил, что в 2023 году, занимая должность заместителя начальника и старшего судебного пристава в Сыктывкаре, Екатерина действовала вразрез с интересами службы. Она скрыла близкие связи с человеком, задолжавшим алименты, чьи дела находились на рассмотрении её подчинённых, и содействовала избежанию им административной ответственности за неуплату алиментов.

На суде подсудимая не признала вину. Решением суда ей запретили занимать государственные должности, связанные с полномочиями представителя власти, на 1 год и 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.