Жители Коми в 2024 году перевели мошенникам более 1,3 миллиарда рублей

К сожалению, даже при наличии профилактических мер граждане продолжают переводить свои средства мошенникам. Обычно злоумышленники используют возможности для заключения кредитных договоров в режиме онлайн, убеждая в надобности перевода денежных средств на так называемые безопасные счета.

Напомним, в 2024 году в Республике Коми зарегистрировали 13 тысяч преступлений, что на 16,3% меньше, чем в предыдущем году. В Сыктывкаре произошло треть всех преступлений, 13,2% — в Ухте и 9% — в Воркуте. Отмечено снижение уровня тяжких и особо тяжких преступлений на 4,6%. Количество убийств и покушений на убийство уменьшилось на 14%, число грабежей сократилось на 28,8%, а случаев причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 26,7%. Также снизились показатели краж, мошенничества, угона автомобилей и поджогов. Преступлений в общественных местах и на улицах стало на 13% меньше.