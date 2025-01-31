Пострадавшие при смертельном крушении поезда в Инте добились выплат после вмешательства прокуратуры

В прокуратуру Коми обратился пострадавший человек в результате аварии поезда в Инте, что инициировало проведение проверки. Об этом стало известно на заседании коллегии прокуратуры Коми 31 января, передает "Комиинформ".

По словам главы ведомства Николая Егорова, проверка выявила, что одноразовые выплаты, которые положены по закону в таких ситуациях, не были выданы органами социальной защиты. По представлению прокуратуры Коми лишь в декабре 13 пострадавших и семьи погибших получили выплаты на общую сумму 8 млн рублей, сообщает "Комиинформ".