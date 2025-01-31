Пострадавшие при смертельном крушении поезда в Инте добились выплат после вмешательства прокуратуры
- 01:00 1 февраля
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- Инесса Богатая
В прокуратуру Коми обратился пострадавший человек в результате аварии поезда в Инте, что инициировало проведение проверки. Об этом стало известно на заседании коллегии прокуратуры Коми 31 января, передает "Комиинформ".
По словам главы ведомства Николая Егорова, проверка выявила, что одноразовые выплаты, которые положены по закону в таких ситуациях, не были выданы органами социальной защиты. По представлению прокуратуры Коми лишь в декабре 13 пострадавших и семьи погибших получили выплаты на общую сумму 8 млн рублей, сообщает "Комиинформ".
Остальные возможные получатели были проинформированы о таких выплатах. Всего при аварии пострадали 54 человека.
В 2024 году прокуратура Коми получила 38 тысяч жалоб от жителей региона, из которых прокуроры разрешили 70%, и каждое четвертое обращение было удовлетворено.
Напомним, что 26 июня в 18:12 на 1990 км перегона Инта I – Угольный Северной железной дороги в пассажирском поезде № 511, состоящем из 14 вагонов с 232 пассажирами, сошли с рельсов 8 вагонов (с 6 по 13, причём 7, 8, 9, 10 и 11 перевернулись на бок).
В результате происшествия погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок.
Были задержаны 10 пассажирских поездов, 1 пригородный и 3 грузовых поезда. Полное прерывание движения длилось 2 часа и 48 минут.