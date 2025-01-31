В Коми за пять лет благоустроили 855 общественных и дворовых территорий по нацпроекту
- 06:30 31 января
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- Инесса Богатая
В Коми за пять лет обустроили 855 общественных и дворовых зон. Эти работы проводились в рамках инициативы "Формирование комфортной городской среды", входящей в нацпроект "Жилье и городская среда".
В 2025 году запланированы дальнейшие усилия по улучшению городской среды в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". В 39 муниципалитетах обновят 40 общественных зон и 43 двора. Об этом передает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ региона.
С 2019 по 2024 год в Коми уже обустроено 489 общественных территорий и 366 дворов. В 2024 году в республике воплощается проект, победивший на всероссийском конкурсе лучших инициатив по созданию комфортной городской среды — это благоустройство зоны между домом 17 на улице Горького и домом 4 на улице Гоголя в Сосногорске.
Национальные проекты инициированы и воплощаются в жизнь по поручению президента России Владимира Путина. Реализация программы "Формирование комфортной городской среды" значительно улучшает уровень жизни населения, создавая безопасные и привлекательные зоны для отдыха, спорта и досуга.