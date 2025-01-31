В Коми за пять лет благоустроили 855 общественных и дворовых территорий по нацпроекту

В Коми за пять лет обустроили 855 общественных и дворовых зон. Эти работы проводились в рамках инициативы "Формирование комфортной городской среды", входящей в нацпроект "Жилье и городская среда".

В 2025 году запланированы дальнейшие усилия по улучшению городской среды в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". В 39 муниципалитетах обновят 40 общественных зон и 43 двора. Об этом передает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ региона.