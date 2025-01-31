Цветет все лето: многолетняя красавица с пушистыми шапками цветов для клумбы и букетов — растет на любой почве

Тысячелистник жемчужница — это красивое и неприхотливое растение, которое украсит ваш сад воздушными белыми цветками, напоминающими жемчужины. Его ценят за долгий период цветения, который длится с июня до конца лета, за устойчивость к неблагоприятным условиям, включая засуху и заморозки, а также за неприхотливость.

Жемчужница отлично чувствует себя как в клумбе, так и долго стоит в вазе, становясь идеальным выбором при сборе букетов. Еще один немаловажный момент — это многолетнее растение, которое будет радовать вас не один сезон. О том, как правильно сажать жемчужницу, написала автор дзен-канала «Ученый агроном».