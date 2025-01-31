Цветет все лето: многолетняя красавица с пушистыми шапками цветов для клумбы и букетов — растет на любой почве
- 15:17 31 января
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Тысячелистник жемчужница — это красивое и неприхотливое растение, которое украсит ваш сад воздушными белыми цветками, напоминающими жемчужины. Его ценят за долгий период цветения, который длится с июня до конца лета, за устойчивость к неблагоприятным условиям, включая засуху и заморозки, а также за неприхотливость.
Жемчужница отлично чувствует себя как в клумбе, так и долго стоит в вазе, становясь идеальным выбором при сборе букетов. Еще один немаловажный момент — это многолетнее растение, которое будет радовать вас не один сезон. О том, как правильно сажать жемчужницу, написала автор дзен-канала «Ученый агроном».
Вырастить жемчужницу просто. Семена высевают весной или осенью в почву на солнечном месте на глубину около 1−2 см.
После появления всходов будущие цветы нужно умеренно поливать, но как только жемчужница наберет силу, уход ей практически перестанет быть нужен. Этот тысячелистник прекрасно растет даже не в самой плодородной почве.
Жемчужница вырастает кустиками высотой 60−70 см, а ее чисто белые соцветия достигают 15 см. Она прекрасно сочетается с лавандой, розовыми флоксами, декоративными травами и синими дельфиниумами.
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