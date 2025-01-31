Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас

Февраль — идеальное время для посева рассады некоторых овощей, что позволяет получить ранний и качественный урожай. Агроном Владимир Викулов рекомендует обратить внимание на три культуры: перцы, баклажаны и томаты.

Перцы

Перцы обладают длительным периодом вегетации, поэтому их следует сеять в феврале. Это обеспечит растениям достаточно времени для развития до пересадки в открытый грунт или теплицу.