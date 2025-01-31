Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
- 07:13 31 января
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- Служба новостей
Февраль — идеальное время для посева рассады некоторых овощей, что позволяет получить ранний и качественный урожай. Агроном Владимир Викулов рекомендует обратить внимание на три культуры: перцы, баклажаны и томаты.
Перцы
Перцы обладают длительным периодом вегетации, поэтому их следует сеять в феврале. Это обеспечит растениям достаточно времени для развития до пересадки в открытый грунт или теплицу.
Баклажаны
Баклажаны также требуют продолжительного времени для роста. Посев в феврале способствует формированию крепкой рассады, готовой к пересадке в оптимальные сроки.
Томаты
Ранние сорта томатов можно сеять в феврале, что позволит получить первый урожай уже в начале лета. Важно учитывать особенности выбранного сорта и условия выращивания.
Советы по посеву
- Подготовка семян: перед посевом рекомендуется замочить семена в стимуляторе роста для улучшения всхожести.
- Почвенная смесь: используйте легкий и питательный субстрат, обеспечивающий хорошую аэрацию и дренаж.
- Условия выращивания: обеспечьте рассаде достаточное освещение и поддерживайте оптимальную температуру для каждого вида растений.
Соблюдение этих рекомендаций поможет вырастить здоровую и крепкую рассаду, что станет залогом обильного урожая в будущем, как сообщает Москва 24.