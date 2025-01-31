Появились подробности смертельных ДТП в Емвале и на трассе Сыктывкар - Ухта
- 23:40 31 января
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- Инесса Богатая
Гололед на дорогах Коми привел к трагическим последствиям. В Республике за день произошло сразу несколько аварий.
Вечером 31 января в Сыктывкаре и Княжпогостском районе случились два смертельных дорожно-транспортных происшествия.
Так, в 17:31 водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Iveco с полуприцепом, двигался по трассе Сыктывкар — Нарьян-Мар в направлении Ухты. На 147-м километре он выехал на встречную полосу и врезался в Ford Transit.
Водитель грузового автомобиля скончался на месте, об этом сообщает "Комиинформ".
Водитель фургона 2004 года рождения получил перелом ноги и травмы грудной клетки. Его госпитализировали, он был пристегнут ремнями безопасности.
Водительский стаж предполагаемого виновника аварии — с 1991 года.
Тем же вечером в Сыктывкаре, в районе Емваля, произошло столкновение двух автомобилей. Один человек погиб, трое получили ранения. Информация уточняется. Читатели "Про Город Сыктывкар" сообщают, что ребенок – пассажир одного из авто находится в реанимации. Эти данные требуют подтверждения.
Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила безопасности на дорогах. Водителям важно учитывать текущие дорожные условия и совершать маневры только при полной уверенности в безопасности всех участников движения.