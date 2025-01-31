Хрустящий невесомый "хворост" — в СССР за этим десертом выстраивались в очередь даже соседи, готовим по "классике"

Если хочется чего-то необычного, но при этом простого и знакомого, этот рецепт — то, что нужно. Хворост обожают и дети, и взрослые.

Рецептом делится фудблогер Инга. Готовим хрустящее лакомство, вкус которого у многих ассоциируется с детством. В СССР его готовили на праздники, угощали домочадцев и соседей, который сами выходили на запах.