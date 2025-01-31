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Хрустящий невесомый "хворост" — в СССР за этим десертом выстраивались в очередь даже соседи, готовим по "классике"

Хрустящий невесомый "хворост" — в СССР за этим десертом выстраивались в очередь даже соседи, готовим по "классике"

Если хочется чего-то необычного, но при этом простого и знакомого, этот рецепт — то, что нужно. Хворост обожают и дети, и взрослые.

Рецептом делится фудблогер Инга. Готовим хрустящее лакомство, вкус которого у многих ассоциируется с детством. В СССР его готовили на праздники, угощали домочадцев и соседей, который сами выходили на запах.

Ингредиенты

  • Мука пшеничная — 300 г;
  • яйца — 2 шт;
  • молоко — 50 мл;
  • соль — 0,5 ч л;
  • сахар — 1 ст л;
  • масло сливочное (или сметана) — 50 г;
  • масло подсолнечное — для жарки;
  • сахарная пудра — для украшения.

По желанию добавьте 30 г коньяка или водки, хворост будет еще более хрустящим.

Приготовление

Тесто замешивается легко. Смешиваем куриные яйца, молоко, соль, сахар и растопленное на водяной бане сливочное масло. Все хорошо перемешиваем, а затем постепенно вводим просеянную муку.

Когда тесто станет трудно вымешивать венчиком или лопаткой, выкладываем его на рабочую поверхность и продолжаем вымешивать руками. Тесто должно получиться тугим, но эластичным. Занимает около 10 минут.

Готовое тесто накрываем и оставляем отдыхать примерно на 30 минут. После этого можно приступать к раскатке. Чтобы тесто не прилипало к поверхности, смазываем коврик растительным маслом. Раскатываем тесто очень тонко, примерно до 1−2 мм. Чем тоньше, тем хрустящее получится хворост.

Берем кастрюлю с толстым дном, наливаем растительное масло и хорошо разогреваем. Масла должно быть достаточно, чтобы хворост буквально кипел в нем. Пока масло нагревается, нарезаем тесто на длинные полоски, затем делим их на части и посредине делаем надрезы. Через эти надрезы продеваем тесто, чтобы сформировать хворост.

Обжариваем хворост в раскаленном масле. Это занимает одну минуту с каждой стороны. Как только хворост подрумянится, выкладываем его на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. После остывания посыпаем сахарной пудрой, пишет hibiny.ru.

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