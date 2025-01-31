Хрустящий невесомый "хворост" — в СССР за этим десертом выстраивались в очередь даже соседи, готовим по "классике"
- 17:03 31 января
- 16+
- Служба новостей
Если хочется чего-то необычного, но при этом простого и знакомого, этот рецепт — то, что нужно. Хворост обожают и дети, и взрослые.
Рецептом делится фудблогер Инга. Готовим хрустящее лакомство, вкус которого у многих ассоциируется с детством. В СССР его готовили на праздники, угощали домочадцев и соседей, который сами выходили на запах.
Ингредиенты
- Мука пшеничная — 300 г;
- яйца — 2 шт;
- молоко — 50 мл;
- соль — 0,5 ч л;
- сахар — 1 ст л;
- масло сливочное (или сметана) — 50 г;
- масло подсолнечное — для жарки;
- сахарная пудра — для украшения.
По желанию добавьте 30 г коньяка или водки, хворост будет еще более хрустящим.
Приготовление
Тесто замешивается легко. Смешиваем куриные яйца, молоко, соль, сахар и растопленное на водяной бане сливочное масло. Все хорошо перемешиваем, а затем постепенно вводим просеянную муку.
Когда тесто станет трудно вымешивать венчиком или лопаткой, выкладываем его на рабочую поверхность и продолжаем вымешивать руками. Тесто должно получиться тугим, но эластичным. Занимает около 10 минут.
Готовое тесто накрываем и оставляем отдыхать примерно на 30 минут. После этого можно приступать к раскатке. Чтобы тесто не прилипало к поверхности, смазываем коврик растительным маслом. Раскатываем тесто очень тонко, примерно до 1−2 мм. Чем тоньше, тем хрустящее получится хворост.
Берем кастрюлю с толстым дном, наливаем растительное масло и хорошо разогреваем. Масла должно быть достаточно, чтобы хворост буквально кипел в нем. Пока масло нагревается, нарезаем тесто на длинные полоски, затем делим их на части и посредине делаем надрезы. Через эти надрезы продеваем тесто, чтобы сформировать хворост.
Обжариваем хворост в раскаленном масле. Это занимает одну минуту с каждой стороны. Как только хворост подрумянится, выкладываем его на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. После остывания посыпаем сахарной пудрой, пишет hibiny.ru.
Читайте также: